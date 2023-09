Definirán este miércoles nuevos aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, ratificó que habrá incrementos del Salario Mínimo Vital y Móvil para el último trimestre del año, en la antesala de la reunión del Consejo del Salario que se hará este miércoles"La perspectiva es prever el incremento del salario mínimo para los meses de octubre y noviembre y, probablemente, también para diciembre", sostuvo la funcionaria.La titular de la cartera laboral señaló que se incorporarán "modificaciones" al Salario Mínimo que "lo actualicen más adecuadamente" porque, explicó, "fue perdiendo valor adquisitivo".Sobre la posibilidad de utilizar a la paritaria docente como parámetro de actualización del haber mínimo, indicó que "es posible" pero explicó que "no se puede adelantar porque hay que ver las propuestas".De todas maneras, señaló que "la paritaria docente y la del sector público" son "referencias posibles".En cuanto a la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, dijo estar "a disposición de ambas cámaras" del Congreso en "todo lo que represente ampliar información".Y criticó a la oposición representada por Juntos por el Cambio (Jxc) por ser "extraordinariamente mezquina" al no haber acompañado la media sanción del proyecto en Diputados."El macrismo en el Gobierno lo primero que hizo fue desgravar a los más ricos", dijo en diálogo con El Destape Radio, y añadió: "Dejaron sin efecto beneficios para pymes y le bajaron impuestos a los sectores concentrados. Se ve que no piensan lo mismo de los impuestos que afectan a los trabajadores".

Resolución 11/2023: convoca... by Elonce

La reunión del Consejo del Salario Mínimo fue convocada para el miércoles a las 14 y se realizará de forma virtual.