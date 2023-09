Anses: los cronogramas de pagos para la última semana de septiembre de 2023

Sociedad Anses comunicó quienes cobrarán mañana sus jubilaciones y pensiones

Cobro Anses: prestaciones que cobran del 25 al 29 de septiembre

La Anses ya abonó las Pensiones No Contributivas, las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el SUAF y la Asignación por Prenatal y Maternidad.DNI terminados en 2 y 3: 25 de septiembreDNI terminados en 4 y 5: 26 de septiembreDNI terminados en 6 y 7: 27 de septiembreDNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembreDNI terminados en 4 y 5: 25 de septiembreDNI terminados en 6 y 7: 26 de septiembreDNI terminados en 8 y 9: 27 de septiembreTodas las terminaciones de documentos: 6 de septiembre al 10 de octubreAsignaciones Familiares de Pensiones No ContributivasTodas las terminaciones de documentos: 8 de septiembre al 10 de octubre