Otorgaron más de 15.000 millones de pesos en créditos para microemprendedores

La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, informó hoy que ya fueron otorgados más de 15.000 millones de pesos en créditos para microemprendedores, tras poner en marcha la nueva línea de financiamiento para microempresas del programa Crédito Argentino (CreAr).En un comunicado la cartera industrial detalló que "esta línea de préstamos ya se encuentra disponible en bancos públicos y privados de todo el país, para acompañar inversiones productivas de monotributistas.El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo que "esta nueva línea de créditos se enmarca en las últimas medidas que puso en marcha el ministro Sergio Massa y que apuntan a compensar el impacto de la devaluación que nos impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI), con medidas concretas para los trabajadores y trabajadores, las pymes y los monotributistas". El funcionario expresó que "esto forma parte también del espíritu con el que lanzamos CreAr y que apunta a garantizar financiamiento para todo el ciclo de vida productivo, ya sea una gran empresa o un microemprendimiento que comienza a dar sus primeros pasos".Por su parte, el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Tomás Canosa, afirmó que "la línea para monotributistas ya está vigente en bancos públicos y privados, con una fuerte inversión del Estado nacional para acompañar, por ejemplo, a un plomero para que pueda comprar herramientas hasta un contador que necesita comprar una computadora para trabajar. Seguimos sumando bancos de todo el país para que todos puedan acceder a estos préstamos con mayor agilidad".La línea de préstamos CreAr para microempresas productivas destina a monotributistas de todo el país hasta 6 millones de pesos por crédito -según la categoría- para financiar la compra de equipamiento, herramientas y otras necesidades productivas.Los préstamos están dirigidos a todas las categorías de monotributistas, tendrán un plazo de 24 meses con tasa fija durante todo el crédito y bonificación de 60 puntos del Fondo de Garantías Argentino (FONDEP). Además, cuentan con respaldo del 100% del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), lo que implica que los préstamos no serán evaluados por las entidades financieras.El monto mínimo al que se puede acceder por crédito es de $50.000 y el máximo varía según la categoría de monotributo (hasta $1.200.000 para las categorías A y B, hasta $2.000.000 para C, D y E y hasta $4.000.000 para F en adelante). Además, el préstamo puede ampliarse el 50% a empresas con historial positivo del FOGAR.Para aplicar al crédito, los monotributistas deberán solicitar el préstamo en el banco correspondiente y especificar el monto pretendido; mediante una declaración jurada, certificar que el dinero será utilizado en inversiones que tengan relación con su actividad económica y no superar la "situación 2" en la Central de Deudores del Banco Central.Bancos públicos y privados de todo el país ya adhirieron a la línea, en algunos casos con la posibilidad de solicitar el crédito de manera online, en las entidades bancarias de cada contribuyente.Ya se realizaron más de 7.000 operaciones en los bancos Nación, Credicoop, Banco de Corrientes, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de La Pampa y bancos privados como BBVA y Santander. El BNA otorgó créditos por más de $7.000 millones. Los préstamos otorgados fueron para monotributistas vinculados a industria, agroindustria y comercios.Además, la línea se encuentra en proceso de implementación en otras entidades bancarias.Desde su lanzamiento, CreAr otorgó créditos a PyMEs de todo el país. El 62% se destinó a proyectos fuera del AMBA, lo que permite consolidar la federalización del crédito. A su vez, el programa impulsa la generación de empleo y potencia las exportaciones, ya que el 65% de las empresas que recibieron financiamiento aumentaron su planta de empleo y más del 20% exportó su producción en 2022.Esta herramienta también busca garantizar la inclusión financiera a través del otorgamiento de garantías del Estado Nacional.El programa incluye líneas con bancos públicos, como BNA, Banco Argentino de Desarrollo BICE y bancos provinciales, bancos privados, créditos directos del FONDEP, y líneasespecialmente diseñadas para MiPyMEs, medianas y grandes empresas, sustitución de importaciones, sectores estratégicos, ampliación de exportaciones, o adquisición de bienes de capital a través de leasing, entre otras.