Problemas con los billetes de $2.000: qué pasa en los cajeros

El billete de $2000 entró en circulación hace cuatro meses, desde que se lanzó el 22 de mayo del 2023. Sin embargo, todavía hay muchos cajeros automáticos que no están actualizados para leerlo y entregarlo.Cuando un cajero automático rechaza el billete de $2000 se debe a que cada sucursal bancaria debe configurar las caseteras de estas máquinas para que reconozcan a los nuevos ejemplares. Se trata de un procedimiento sencillo, pero que es necesario para que se pueda aceptar un depósito con este tipo de billetes.Ante la problemática, las entidades bancarias explicaron que la persona que no logre depositar el billete de $2000 puede acercarse a la ventanilla y cambiarlo por otros de menor denominación.“La incorporación del billete depende de cada banco, la marca o la tecnología del cajero. En nuestro caso, demora algunos meses porque tenemos que mandar al fabricante el modelo y generar el software adecuado para adaptar el cajero. Por el momento, no estamos cargando con billetes de $2000 porque no los reconocen nuestros cajeros, pero en breve lo harán. Es un proceso habitual, lo mismo sucede con el nuevo billete de $1000″, explicaron desde un banco privado.En rigor, otra voz del sector bancario enfatizó que “no es un proceso fácil de adaptación de terminales” y señaló, por otro lado, que “no hay muchos billetes de $2.000 en circulación”. En concreto, representan el 1% del total en circulación.En contraposición, desde el Banco Central aseguraron que “los billetes de $2000 funcionan perfecto en los cajeros” y que “puede haber alguna máquina de alguna entidad que aún no se actualizó, pero sería un caso puntual”.