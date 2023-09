Ferroviarios acordaron nuevo aumento trimestral y ya acumulan una mejora de 90%

La Unión Ferroviaria anunció que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la Nación y las empresas del sector para un aumento salarial del 36,88% por los meses de agosto, septiembre y octubre, además de una suma fija no remunerativa adicional. "Estamos conformes con el porcentaje alcanzado", aseguró el secretario general del sindicato, Sergio Sasia.El aumento trimestral será escalonado en dos partes: para septiembre, alcanzará el 16% sobre todos los conceptos salariales y en octubre, el 18%. Por su parte, la suma fija no remunerativa se abonará con los haberes de septiembre y será del 12,4%. De esta forma, la paritaria abril 2023 a marzo 2024 lleva acumulado un 87,6%."Fue logrado a través de negociaciones directas, difíciles y más aún en esta complicada situación económica y social que vive el país", afirmó Sasia, también secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). "No tuvimos que recurrir a medidas de acción directa ni pérdida de horas de trabajo, por lo que cabe agradecer la confianza que este gesto de apoyo supone y poner en relieve la unidad que demuestran nuestras organizaciones", agregó.Finalmente, el dirigente destacó el acumulado hasta ahora, que "permite estar por encima de la inflación". Y agregó: "una vez concluido este periodo retomarán las negociaciones para los meses de noviembre de 2023 a marzo de 2024, que aún resta definir".El acuerdo alcanza a SOFSE, Belgrano Cargas y Logística líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, Adifse y DECAHF e incluye a La Fraternidad, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA). "Continuamos llevando adelante las negociaciones con las restantes empresas del sector", aclaró el gremialista. Fuente: (ElCronista)