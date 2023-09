AFIP intimó a 208 contribuyentes con cuentas bancarias en el exterior

En busca de financiamiento, las cuentas bancarias que los argentinos tienen fuera del país volvieron a quedar bajo la lupa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En esta ocasión, desde el Gobierno intimaron a 208 contribuyentes por no haber informado presuntamente sobre sus tenencias en el exterior, que en su conjunto representan una omisión de impuestos por $330.000 millones.



“Es una cifra similar al esfuerzo fiscal que implicarán las nuevas medidas de devolución de IVA a asalariados, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, comunicaron desde el ente recaudador.



Los casos se encuentran en proceso de fiscalización, luego de que se corroborara que los bienes que tienen en el exterior no fueron incluidos en las declaraciones del impuesto a los bienes personales. Además, tienen incidencia en el impuesto a las ganancias, por los pagos acreditados en esas cuentas por conceptos de intereses, dividendos y otro tipo de rentas.



La identificación de las cuentas bancarias y tenencias financieras fueron detectadas por la explotación de la información que recibe la AFIP proveniente de 108 países. A través del intercambio automático de cuentas financieras (CRS), la Argentina recibe todos los años la información de los titulares de cuentas que los contribuyentes tienen en el exterior. Esto incluye el nombre o denominación, domicilio, número de identificación fiscal, número de cuenta, saldo de la cuenta al 31 de diciembre, entre otros datos.



“Las acciones de control desplegadas por las distintas áreas especializadas responden a decisiones de administración tributaria de la gestión conducida por Carlos Castagneto para reforzar los ingresos fiscales provenientes de los segmentos de población con mayor poder adquisitivo”, agregaron.



Este tipo de acciones por parte de la AFIP son habituales. Actualmente, el país está en proceso de recibir la información correspondiente al año 2022 por parte de los países con los cuales poseen una relación fiscal activada. Para finales de septiembre, se completará la remisión de los datos de residentes argentinos con cuentas en el exterior.



“La mayor cooperación fiscal, el aumento de la transparencia internacional y la mejora en la comunicación entre las jurisdicciones, incide directamente en el incremento de la recaudación por las tenencias y las rentas no declaradas en exterior que antes permanecían ocultas al fisco”, concluyeron.