Compre sin IVA: reintegros por compras con débito impactarán en próximos días

Tras la implementación del reintegro del 21% de las compras en supermercados, almacenes y otros comercios, quienes compraron el lunes con débito, este miércoles todavía no tenían acreditado ese porcentaje. Pese a que se había anunciado que esto se haría dentro de las 24 o 48 horas posteriores, ahora se espera que. Así lo precisaron desde el sector bancario: “Las devoluciones de IVA se van a comenzar a acreditar a partir de este viernes”. Sin embargo, algunas entidades prefirieron no definir un día concreto.El “Compre sin IVA” prevé la devolución por hasta $18.800 por mes para trabajadores en relación de dependencia con sueldos de hasta $708.000, monotributistas puros, trabajadores de casas particulares, jubilados y pensionados que cobren hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la AUH y el Potenciar Trabajo.. No todas las entidades pudieron dar respuesta precisa respecto de cómo y cuándo se instrumentará la medida, publicó el diario

Desde un banco, justificaron la demora en la aplicación de la devolución: “El universo se amplió a 18 millones de personas, que son todas las que tienen tarjeta de débito. Ahora se está trabajando entre la AFIP, que tiene los nuevos CUIT incluidos; los bancos, que poseen las cuentas bancarias; las billeteras virtuales y las procesadoras de tarjetas para llevar adelante el procedimiento”.Mientras tanto, se aguarda la confirmación de laspara la aplicación del beneficio con el dinero en cuenta. Estas sirven para obtener el beneficio, pero solo cuando se paga a través de un QR con la tarjeta de débito asociada.El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó en declaraciones televisivas que “se está negociando para poder, en estos días o en un futuro, usar la tarjeta virtual también”. Además, el funcionario aseguró que “se está trabajando para incorporar otros medios de pago y tarjetas prepagas”.En ese contexto, son varias las billeteras virtuales que fueron comunicando la adhesión al beneficio. Es el caso de la plataforma Mercado Pago, indicó que se integrará al programa “Compre sin IVA” a través de las tarjetas de débito, códigos QR o los dispositivos de cobro de la aplicación.Lo propio hizo Cuenta DNI, del Banco Provincia: “La acreditación del reintegro en las cuentas de las personas beneficiarias se realizará de acuerdo a lo que establezca la AFIP como organismo de aplicación”, destacaron desde la entidad financiera. También se sumó la billetera virtual MODO a la operatoria.