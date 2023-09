Suma fija para trabajadores: cuál es la fecha límite de pago de la primera cuota

El Gobierno nacional anunció el mes pasado una serie de medidas económicas con el propósito de impulsar el consumo y fortalecer los ingresos de diversos sectores de la sociedad. Una de estas medidas es la asignación de un bono de $60.000 para trabajadores en relación de dependencia. Se tiene que abonar en dos pagos de $30.000 cada uno, programados para septiembre y octubre.

Resolución 1125/2023: aclar... by Elonce

Este refuerzo aplica para todos aquellos trabajadores que tengan ingresos mensuales inferiores a 400.000 pesos. Serán: $30.000 para los trabajadores que perciben salarios netos, correspondientes al devengado en agosto de 2023, menores o iguales a $370.000.O la diferencia entre $400.000 y los salarios netos superiores a $370.00 para quienes perciben salarios netos mayores a ese último monto, pero menores a $400.000.Según el Decreto 438/2023, los empleadores. Si tenemos en cuenta los fines de semana,Cuando se trata de empresas del sector privado, el Gobierno utilizará ese importe como un adelanto en el pago de las contribuciones para las microempresas (a una tasa del 100%) y las pequeñas y medianas empresas (a una tasa del 50%). Este enfoque tiene como objetivo aligerar la carga de los pagos y asegurar el cumplimiento de la medida.

Decreto 438/2023: pago de suma no remunerativa a trabajadores by Elonce on Scribd

La fórmula para el cálculo proporcional de la asignación no remunerativa mensual establecida para los trabajadores y las trabajadoras del Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares considerando la jornada de trabajo 192 horas mensuales, es la siguiente:Asignación no remunerativa mensual* = $12.500 x Cantidad de horas de trabajadas en el mes de agosto / 192* Para salarios inferiores a PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($387.500) por una jornada laboral de 192 horas mensuales.A continuación, se presenta el siguiente cuadro un ejemplo del monto de la asignación no remunerativa y de la devolución prevista en el artículo 12 del Decreto 438/23 para una jornada laboral de 60 horas mensuales.