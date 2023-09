Afirman que los primeros resultados del Programa Compre sin IVA fueron “buenos”

Economía Aclaran que reitegros por IVA empiezan a pagarse entre martes y miércoles

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó hoy que los primeros resultados del Programa Compre sin IVA fueron “buenos”, y destacó que se llevan adelante muchos operativos para que los comercios trabajen en el marco de la ley.“Estamos haciendo muchos operativos con la DGI a lo largo y ancho del país, poniendo stickers en cada uno de los negocios y en el caso de aquellos que no están inscriptos, obligarlos a hacerlo", indicó el funcionario.Castagneto advirtió que en los operativos los trabajadores del organismo "ponen stickers en cada uno de los negocios e inscriben a los locales que aún no lo hicieron".La medida, que devolverá el 21% del IVA de los productos de la canasta básica, tiene un tope de devolución de $ 18.800 por mes; y abarca a trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, y quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de seis haberes mínimos.De esta forma, el tope de ingresos para acceder al beneficio en el caso de los trabajadores es de $ 708.000 y de $ 524.758,56 para los jubilados.También pueden acceder a la devolución del IVA el personal de casas particulares encuadradas en el régimen especial de la actividad, monotributistas de todas las categorías y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas del Programa Potenciar Trabajo. (Télam)