Compre sin IVA: consumidores ya pueden consultar on line si recibirán reintegro

Sobre el Compre sin IVA

Economía AFIP habilitó los pagos de impuestos a través de billeteras virtuales

Economía Cómo se aplicará la simplificación tributaria y el alivio fiscal para autónomos

Claves del programa de devolución del IVA

Se puso en vigencia durante esta jornada el programa de reintegro del IVA en la compra de productos de la canasta básica con tarjeta de débito. Alrededor de 20 millones de personas pueden obtener el beneficio.Cerca de este mediodía se habilitó la opción para chequear en la web oficial de la AFIP si entrás en la categoría de beneficiario o no.1. Ingresar a: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/reintegro/consulta.aspx 2. Se debe ingresar el CUIL y el código de seguridad.3. Aparecerá en la pantalla si está o no incluido.No hace falta que quienes quieran recibir la devolución verifiquen si su comercio de cercanía está adherido al programa, ya que la devolución del IVA “se habilita de manera automática a todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, que venden este tipo de productos, porque está concentrado para lo que es alimentos y bebidas, frutas y verduras y carne centralmente, así como también los productos de higiene personal y de la canasta del hogar”.Hasta ayer el reintegro -de sólo el 15% del IVA- regia únicamente para jubilados de hasta tres haberes mínimos (con tope de $ 18.000 mensuales) y beneficiarios de las asignaciones universales por hijo (AUH), por embarazo (AUE) y pensiones no contributivas, con techo, en estos tres últimos casos, de $ 4.056.Para acceder al beneficio -que devolverá el 21% del IVA de estos productos-con códigos QR.Luego de la transacción,dentro de las 24 horas para las compras realizadas entre las 0:00 y las 17 del mismo día, y dentro de las 48 horas para las realizadas después de las 17 horas.Una vez realizados los reintegros, estos aparecerán en los resúmenes de cuenta de cada mes con el identificador “Reintegro programa Compre sin IVA”.La iniciativa se extenderá hasta el 31 de diciembre próximo, aunque el Poder Ejecutivo elevará un proyecto de ley para reducir de forma permanente la carga tributaria que recae sobre los bienes de la canasta básica.De esta forma se busca “mejorar el ingreso disponible y, consecuentemente, la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, quienes destinan al consumo de bienes de primera necesidad, la totalidad o gran parte de los ingresos”, señalan los considerandos de la Resolución publicada el sábado en el Boletín Oficial.Dado que los impuestos indirectos “tienen un alto impacto en quienes destinan mayor proporción de su ingreso al consumo”, la medida busca “disminuir ese efecto, atenuando la regresividad del sistema”.El beneficiario debe hacer una compra con tarjeta de débito y el monto del IVA se acreditará directamente en la caja de ahorro de la persona en 48 horas. No requiere un trámite previo.De acuerdo al monto permitido para devolución, una persona puede comprar hasta $89.523,81 y recibir el reembolso total del IVA.Según anunció Massa, la devolución es del total del impuesto, es decir, del 21 por ciento y, el monto de devolución asciende hasta $18.800 mensuales, que es lo que la legislación vigente permite.Monotributistas, jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), trabajadores que cobren hasta $708.000 y empleados de casas particulares.Alimentos, bebidas, frutas, verduras, carne y productos de higiene personal y de la canasta del hogar.No. El programa funciona aplica en todos los supermercados y comercios habilitados que cuenten con posnet.