Cómo se aplicará la simplificación tributaria y el alivio fiscal para autónomos

Economía Anunciaron reducciones impositivas para autónomos de menores ingresos

Economía Oficializaron la convocatoria a reunión para establecer un nuevo salario mínimo

El Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo régimen simplificado tributario cuyosque se aplicaría en un primer momento para personas humanas -profesionales, prestadores de servicios, comerciantes- que revisten actualmente como autónomos pero que no tengan ingresos mensuales superiores a los 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.286 mil (29%) Directores de sociedad anónima364 mil (37 %) Comerciantes337 mil (34%) Profesionales y Prestaciones de serviciosLos 286 mil directores pagan la cuota mensual de autónomo de la seguridad social, pero sus ingresos mayoritarios son honorarios de directorio o “bonus” de las empresas, que tienen un tratamiento especial tanto en el impuesto a las ganancias como en el IVA. Para estos contribuyentes no se estudia ninguna modificación ya que son un grupo de alta capacidad contributiva.Para los autónomos comerciantes, profesionales y que prestan servicios, el esquema SIMPLE implicará que los que tengan ingresos de hasta 15 SMVM mensuales (similar límite que el de los empleados que no pagan Mayores Ingresos) puedan optar por este régimen simplificado con las siguientes características:Está pensado como un. Esto les permitirá evitar el “salto” que implica pasar de monotributo al régimen general.En la semana se terminará de definir el proyecto de ley que se enviará al Congreso. Sin embargo, y para dar una respuesta inmediata a los autónomos que NO sean los de mayor capacidad contributiva, se prevén las siguientesEconomía también aclaró que también buscará ampliar SIMPLE a las micro y pequeñas empresas de hasta 3 empleados.