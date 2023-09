Desde este lunes trabajadores podrán obtener créditos de $400.000: cómo acceder

PASO A PASO, EL PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LOS CRÉDITOS DE 400.000 PESOS PARA TRABAJADORES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formalizó la puesta en marcha deSe aprobó la operatoria correspondiente al otorgamiento de créditos a cargo de la AnsesAdemás, instruyó a la Dirección General de Informática e Innovación Tecnológica a implementar una plataforma electrónica que incluya la totalidad de registros, así como todas aquellos datos que resulten necesarios y convenientes para asegurar el correcto funcionamiento del Programa Créditos Anses, con todas las funcionalidades que requiere la gestión de la cartera de préstamos.La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, anunció que "y materializar este anuncio tan importante realizado por el ministro de Economía, Sergio Massa".Con este nuevo programa de créditos, enmarcado en el Programa de Fortalecimiento de Ingresos, "el Estado nacional busca acompañar a las familias argentinas con dos claros objetivos: motorizar su consumo y darles la posibilidad de desendeudarse con sus tarjetas de crédito", remarcó la Anses.Los trabajadores interesados en acceder a los Créditos Anses podrán solicitarlos desde la web del organismo, www.anses.gob.ar , o desde su aplicación móvil.En ese sentido, el organismo previsional aclaró que no se comunicará para ofrecer préstamos o pedir datos personales.Los créditos están destinados a las personas aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos no superen el piso vigente del impuesto a las Ganancias (actualmente de $ 700.875) y se les depositará en la tarjeta de crédito bancaria donde se perciben su sueldo.En este sentido, Raverta explicó: "Por ejemplo, un crédito que haya sacado un trabajador por $ 400.000 en 48 cuotas, la cuota que se irá devolviendo será de $ 19.000, mientras que en cualquier otro banco es de casi $ 50.000"."Como es un dinero orientado al consumo, no se podrá comprar dólares, ni extraer de la tarjeta o hacer plazos fijos; sólo se usará para comprar un electrodoméstico, consumir algún bien, una heladera, un lavarropas", aclaró.La Anses además recalcó que recuperará el dinero destinado porque todos los meses debitará el saldo correspondiente a las cuotas de las cuentas, donde las y los trabajadores cobran sus sueldos.A través de la resolución 193/2023 publicada en el Boletín Oficial, se estableció el procedimiento que deberán seguir los trabajadores que es el siguiente: