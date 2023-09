El dólar blue cortó la racha alcista y cerró a $725: el Central compró divisas

Economía El Banco Central no sube la tasa de plazos fijos pese a la suba de la inflación

El dólar blue interrumpió tres ruedas en alza y cerró a $725 en la punta vendedora, mientras las cotizaciones financieras operaron dispares y el Banco Central (BCRA) llegó a 23 jornadas seguidas de compra de divisas.La brecha entre el dólar blue con el tipo de cambio oficial es de 107,11%.El BCRA compró US$ 9 millones en el mercado, el valor más bajo de la semana y extendió su racha de compras a 23 ruedas consecutivas.En septiembre acumula compras por US$ 350 millones y totaliza desde el 24 de julio más de US$ 2.500 millones.El dólar Qatar terminó la rueda casi estable a $ 660,10 y la diferencia con el dólar paralelo se ubica en los $ 74,9, la mayor brecha en las últimas diez ruedas.El dólar turista o tarjeta, que aplica también para los gastos de turismo en el exterior, y el dólar ahorro (solidario) con los impuestos operaron en los $642,25.En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación (CCL), luego de un comienzo en alza perdió valor y el dólar MEP o bolsa rebotó con fuerza y superó los $680.El dólar CCL bajó levemente hasta los $738,97, tras registrar en la rueda anterior su mayor avance desde agosto y la brecha con el oficial alcanza el 111,1%.El MEP rebota $5 a $681,32, tras caer 14 centavos en la jornada previa y el spread con el tipo de cambio oficial se ubica en el 94,6%.El dólar mayorista cerró en $350,05, cotización que mantiene desde la devaluación y el dólar oficial terminó en $367, según el promedio de los principales bancos privados de la plaza local y en el Banco Nación concluyó en $365,5. Fuente: (NA)