Waigel: obtuvieron millonaria cifra en remates para repartir entre acreedores

Días pasados culminó otra importante instancia en el proceso judicial de la fallida Miguel Waigel y Cía. S.A., ya que tres propiedades fueron subastadas en forma exitosa.



El síndico, Valentín Cerini, precisó que “el 30 de agosto arrancó una subasta electrónica que culminó el 7 de septiembre, consistente en tres inmuebles: una parte de lo que era la Casa Central -calle 25 de Mayo-; el predio donde funcionaba la sucursal Corralón -calle Urquiza y Sarmiento-; y el terreno que se utilizaba para el depósito de materiales -calle Güemes y Urquiza-. En forma total, se reunieron unos 487 millones de pesos, entre las tres propiedades".



Acerca de cómo sigue el proceso, señaló que los compradores “están depositando la seña, los impuestos y gastos de martillero. Luego, la empresa que se encarga de la subasta, informa ese cumplimiento al expediente. Una vez aprobada la subasta por la magistratura, se requiere a los compradores que en el plazo de cinco días, depositen el saldo del 90% faltante".



Cuando la cuenta judicial de la causa de quiebra concentre el total de la cifra mencionada, "nos encontraremos en condiciones de poder hacer un nuevo proyecto de distribución de fondos para los acreedores", anticipó Cerini y agregó: "De no mediar inconvenientes y si se suceden los pasos conforme los plazos procesales habituales, el nuevo reparto sería antes de fin de año".



Finalmente, en cuanto a la reciente experiencia de remate, el Síndico apuntó en declaraciones a FM Estación Plus: "De acuerdo a los valores que nos informó el martillero, se obtuvieron precios razonables. En las subastas uno sabe cómo empieza, pero no en cuánto termina; aún así nos han indicado que han sido buenos los valores con los que se cerró cada procedimiento".