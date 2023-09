Créditos de $400 mil para trabajadores: confirmaron cuándo podrán solicitarse

Economía Massa anunció programa de devolución de IVA sobre artículos de la Canasta Básica

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que "a partir del lunes los trabajadores van a tener disponible un programa de créditos de hasta 400 mil pesos a devolver en 24, 36 y 48 meses con cuota fija y tasa del 50%", al presentar nuevas medidas para recuperar ingresos.En la norma se explica que para solicitar este crédito los trabajadores deberán cumplir los siguientes requisitos:-Ser trabajador en relación de dependencia y, al momento de pedir el crédito, tener un salario en bruto menor a los $700.875, que es el monto a partir del cual se comienza a pagar el impuesto a las Ganancias.-Ser residente permanente en Argentina.-Antigüedad laboral mínima de seis meses continuos bajo el mismo empleador.-Edad: al momento de la fecha de finalización del pago del crédito, no se podrá superar la edad de jubilación, de 65 años para los hombres y de 60 para las mujeres. Es decir, que un trabajador de 61 años al momento de hacer la solicitud podrá acceder a un plazo de 48 meses, ya que al finalizar tendría 65 (el tope máximo), mientras que un hombre de 62, solo podría solicitar el crédito a pagar en 36 cuotas.-Estar en “Situación 1″ o “Situación 2″ en la Central de Deudores del BCRA. Esto es estar en "situación normal" o "con seguimiento especial", respectivamente.-No ser beneficiario de jubilación y o pensión con línea de crédito vigente del Programa de "Créditos Anses".-Ser titular de una tarjeta de crédito de un banco que opere en el país, donde la persona tomadora del crédito perciba su remuneración mensual.Según se detalla, quienes cumplan con los requisitos detallados, podrán solicitar un crédito por un monto máximo de $400 mil. De todos modos, el monto a otorgar se definirá en base a los igresos del trabajador.El plazo de amortización del crédito podrá ser de 24, 36 y 48 cuotas mensuales y consecutivas, siempre y cuando que la persona que lo solicite no supere al finalizar la fecha de pago, la edad de jubilación legal para hombres y mujeres.La Tasa Nominal Anual (TNA) será del 50%, para todos los plazos.Relación cuota ingreso: la cuota a pagar por mes no podrá superar el 20% de la remuneración bruta mensual del trabajador.La primera cuota para los créditos otorgados tendrá un período de gracia que podrá extenderse hasta 3 meses, según la fecha de otorgamiento del crédito y en función del día de cobro de la remuneración del solicitante.En caso de mora, la ANSES queda expresamente facultada para debitar todo importe adeudado por el crédito de las cuentas bancarias que posea el tomador, aún en descubierto y sin interpelación alguna.No. Las personas tomadoras de los créditos esta línea no podrán acceder al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas hasta la cancelación total del crédito.Se acreditará en la tarjeta de crédito del trabajador, a través del Banco emisor de la tarjeta. Esto es para que los fondos se destinen al consumo o a la cancelación de deudas con las tarjetas.Las cuotas para el pago del crédito se debitarán de la cuenta bancaria sueldo del trabajador.