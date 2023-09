Massa anunció programa de devolución de IVA sobre artículos de la Canasta Básica

El ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, anunció este miércoles nuevas medidas para beneficiar a jubilados, monotributistas, trabajadores que no pagan Ganancias y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.", sintetizó Massa.Posteriormente, ratificó que "Asimismo incluye a ""."En términos de plata, para que entendamos, cada trabajador y trabajadora, cada jubilado y jubilada va a tener a lo largo del mes, o en un solo día, o en las distintas compras que realice,. Entendemos que es la medida más progresiva que podemos tomar en materia impositiva y, además, hacemos un esfuerzo fiscal sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado y de utilizar recursos extraordinarios producto de la incorporación del nuevo impuesto, que es el Impuesto País, en los recursos de recaudación del Estado", remarcó.De esta manera "buscamos que ese golpe y esa lastimadura que representa en el bolsillo de cada familia argentina el impacto de la inflación por la devaluación impuesta por el FMI, tenga al Estado tomando la iniciativa de devolverle el esfuerzo que sabemos que tienen que hacer todos para llegar a fin de mes. Queremos decirle que. De alguna manera con el objetivo de entender que la canasta básica esté cubierta y compensada por este beneficio".Y el sistema "es automático. Cuando ustedes realicen la compra con la tarjeta de débito, a las 48 horas se les va a acreditar automáticamente la devolución de este programa que se llama Compre sin IVA y que representa la devolución de la totalidad del IVA en los productos de la canasta básica".En ese sentido, agregó: "".En el caso de losEste jueves también la directora de PAMI les va a contar detalles de cómo va a funcionar pero es de manera automática y no van a tener que hacer ningún trámite"."Quiero pedirles a los comercios que utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente. Y a los trabajadores, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal, jubilados y pensionados usen su tarjeta de débito porque esto les devuelve poder de compra y a las 48 horas van a tener acreditado en su cuenta la plata de devolución del IVA sin tener que hacer ningún trámite. Muchísimas gracias y lo más importante es que sigamos trabajando para recuperar el ingreso de los argentinos que es la mejor forma de hacer fuerte nuestro mercado interno y seguirle dando trabajo a nuestros comercios y a nuestras Pymes", finalizó.

