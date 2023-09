Destacan que, con el nuevo piso, pagará Ganancias el 0,9% de los trabajadores

Economía Las claves de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP) reveló la decisión de elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (IIGG) hasta los $1.770.000 mensuales a partir del 1 de octubre.El CEPA resaltó que con esta iniciativa sólo serán alcanzados por el tributo unos 90.000 contribuyentes, frente a los 922.000 que iban a hacerlo de no mediar modificaciones.El proyecto que presentó el ministro de Economía plantea que el IIGG cambie de nomenclatura por la de impuesto a los "Mayores Ingresos" y que solo lo pagarán los trabajos de CEOs, gerencias, subgerencias y puestos calificados, así como jubilaciones y pensiones de privilegio.De acuerdo al informe del CEPA, en 2022 la participación de las personas humanas en el IIGG fue del 32,3% mientras que el 67,7% correspondió a Sociedades.Según estimaciones del centro de estudios, por otro lado, el IIGG representa el 18,1% del total general de la recaudación nacional.El nuevo mínimo no imponible se ajustaría en enero y julio de cada año -según establece el proyecto de ley-, y mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.Para tomar como ejemplo: un trabajador en relación de dependencia con una remuneración bruta mensual de $ 800.000 percibía, hasta ahora, un ingreso neto mensual de $ 550.308, ya que debía afrontar la retención de cargas sociales por $ 132.001 y el pago del impuesto a las Ganancias por $ 117.690.En cambio, con el nuevo mínimo no imponible, el mismo salario bruto implicará un ingreso neto de $ 667.999, lo que implica una mejora de $ 117.690 en el salario de bolsillo, equivalente a un incremento del 21,4%.