Jubilados pueden recuperar hasta $18.000 de sus compras: cómo conseguirlo

Millones de adultos mayores de todo el país tienen ahora la posibilidad de recuperar hasta $18.000 de lo que gasten en las compras básicas de cada mes, si aprovechan el, en lugar de hacerlo en efectivo, con crédito o de otras maneras.. Es decir, quienes cobran hasta $262.377 por mes.Además, en la nueva etapa estos reintegros, lo que representa 4 veces y media el tope anterior (que era de $4.056).Los reintegros se consiguen al comprar en supermercados, minimercados, almacenes, kioscos, carnicerías, granjas, pescaderías, verdulerías, panaderías y otros comercios minoristas y mayoristas inscriptos en la AFIP que vendan productos de primera necesidad.Al llegar a la caja. Esto se puede hacer entregando el plástico del modo tradicional o bien eligiéndolo como medio de pago tras escanear un código QR.Completada cada compra,, sin necesidad de hacer ningún trámite.Entonces, por ejemplo, si un jubilado realiza un gasto con su tarjeta de $7.000, recibirá un reintegro de $1.050. Y si paga $20.000 en distintos negocios para llevar mercadería al hogar, unos $3.500 regresarán a su bolsillo.Asimismo, para exprimir a pleno el beneficio y conseguir devoluciones por $18.000 -el nuevo tope-, habrá que hacer-Los que cobran una pensión no contributiva nacional (por invalidez, vejez, madre de 7 hijos u otras) que no supere la mínima. Con un tope de reintegro de $4.056 por mes.-Titulares de asignaciones universales por hijo o por embarazo. Con un tope de reintegro de $4.056 por mes; o de $8.114 si reciben más de una asignación.La AFIP aclara que no pueden acceder al beneficio:-Jubilados y pensionados que cobren más de tres haberes mínimos por mes.-Trabajadores en relación de dependencia o autónomos.-Monotributistas, salvo los adheridos al Régimen de Trabajador Promovido, al monotributo social y otras excepciones.-Quienes tengan ingresos declarados en el Impuesto a las Ganancias o paguen el Impuesto a los Bienes Personales por bienes que no sean la vivienda única.Cada vez que la persona hace una compra en un comercio de un rubro incluido, la devolución se acreditará pronto en la misma cuenta que se usa habitualmente para cobrar jubilación, pensión o plan social.-Si el pago se hizo por la mañana o por la tarde hasta las 17.00, el reintegro se acreditará dentro de las 24 horas hábiles.-Si el pago se hizo después de las 17:00, podrá tardar hasta 48 horas hábiles.Como excepción, y por única vez, todos los reintegros por compras efectuadas del 1° al 14 de septiembre se cobrarán el viernes 15.Ante la duda, cualquier persona puede confirmar por Internet, ante la AFIP y en segundos, si le corresponde o no el beneficio. Los pasos son:1°. Entrar al sitio web de AFIP que reúne toda la información sobre el beneficio: afip.gob.ar/reintegro.2°. Buscar el recuadro de "Beneficiarios" y apretar el botón de "Consultar".3°. Escribir los 11 dígitos de la clave CUIL o CUIT.4°. Copiar el código de seguridad y tocar el botón "Consultar".Si el CUIT o CUIL ingresado corresponde a un beneficiario, el sistema confirmará que está "incluido". De lo contrario, dirá "no incluido" y habrá una breve explicación sobre el motivo y las vías para reclamar.