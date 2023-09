“El salario no es ganancia, ni en pesos ni en dólares”, dijo Cavalieri

Política La CGT destacó la suba del piso del Impuesto a las Ganancias

El secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, celebró hoy el aumento del piso salarial para la deducción del Impuesto a las Ganancias anunciado por el ministro de Economía y candidato a presidente oficialista, Sergio Massa."Es imperativo que todo el mundo comprenda que el salario no puede ser considerado ganancia, ni en pesos ni en dólares", dijo Cavalieri en declaraciones periodísticas.El titular del gremio mercantil dijo que "si bien la iniciativa es muy positiva, no debe ser considerada sólo como la acción de un candidato a presidente, sino que debe ser comprendida y establecerse como un compromiso de todo el Congreso Nacional, un consenso de la dirigencia política en su conjunto"."Es fundamental que esta medida se convierta en una política de Estado, más allá del marco electoral que atraviesa el país. Para que no dependa de la voluntad de un dirigente en particular, sino que se transforme en una política a largo plazo. Debemos trabajar juntos, sin importar afiliaciones políticas, para garantizar que los beneficios alcancen a todos los trabajadores", aseveró.