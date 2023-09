Sector energético cerrará 2023 con superávit: Representa el 11% de exportaciones

La secretaria de Energía, Flavia Royon, destacó que el sector energético en lo que va del año representó el 11% de las exportaciones totales del país, y ratificó que 2023 terminará con una balanza energética positiva en torno a los US$100 millones pero que saltará en 2024 hasta los US$ 3.800 millones gracias al impacto de las obras de infraestructura en transporte.



Royón participó hoy de la ceremonia de apertura de la Exposición Internacional Argentina Oil & Gas que se desarrolla en La Rural, de la ciudad de Buenos Aires, con más de 300 expositores que representan a toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos.



Acompañada por el presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, la Secretaria resaltó que la industria de los hidrocarburos representa actualmente el 8% del Producto Bruto Interno, porcentaje significativo que crea casi 600.000 puestos de trabajo de alta calidad, de alta preparación y cuya remuneración supera al promedio del país.



En ese sentido, señaló que en 2022 el sector alcanzó el 9,6% de las exportaciones argentinas y en lo que va del 2023 ya se incrementó al 11%, en una reversión del déficit sectorial que aporta a la balanza comercial del país.



Al respecto agregó que a una balanza negativa del año pasado de US$ 4500 millones, le seguirá este año una "levemente positiva de US$ 100 millones" y el año que viene con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en todo su impacto y la reversión del Gasoducto del Norte habrá una "balanza energética positiva en US$ 3800 millones, para aportar parte importante de la solución de los problemas que tiene hoy la macroeconomía del país".



A poco más de un año del inicio de la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, la funcionaria que lo acompaña en la cartera energética destacó los avances del sector y la interacción virtuosa del sector público y privado.



Así a la concreción de la Etapa I del Gasoducto Néstor Kirchner, Royon repasó la decisión de avanzar con la Reversión del Gasoducto Norte, la rehabilitación del Oleoducto Transandino (Otasa) que permitió retomar las exportaciones de crudo a Chile luego de 17 años, y la ampliación del Oleoducto del Valle para duplicar la evacuación de crudo hacia el Atlántico como plataforma central de exportación.



También resaltó los avances en el Oleoducto Vaca Muerta Norte y el proyecto más incipiente del Oleoducto Vaca Muerta Sur que creará el puerto exportador más grande de la Argentina, ambas iniciativas encabezadas por YPF que permitirán incrementar la capacidad exportadora de los recursos de Vaca Muerta.



Royon resaltó que lo realizado hasta hoy permitió alcanzar volúmenes en alza de producción de petróleo que actualmente está en los 618.000 barriles diarios, con un crecimiento interanual de 6,5%, en tanto que en gas natural la Cuenca Neuquina superó por primera vez los 100 millones de metros cúbicos diarios gracias a la puesta en marcha de la nueva infraestructura.



También resaltó que en pocos días YPF y la Compañía General de Combustibles (CGC) avanzarán en la primera etapa exploratoria de la formación de Palermo Aike, en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, que permitirá confirmar que se trata de la segunda roca no convencional en importancia con 10.000 millones de barriles equivalentes, un tercio del potencial offshore y de Vaca Muerta.



En ese sentido, destacó que antes de fin de año se estará realizando el primer pozo exploratorio offshore, en el proyecto Argerich ubicado en la Cuenca Norte del Mar Argentino, que será el punto de partida de un desarrollo que podría generar 200.000 barriles diarios de petróleo y 25.000 puestos de trabajo directo junto a una serie de proyectos ya adjudicados.



La secretaria también dedicó un párrafo al trabajo en el mediano plazo para convertir al país en un proveedor de energía segura, accesible y sustentable para la región y el mundo, a través del Gas Natural Licuado un segmento de producción que aguarda e el Congreso la sanción de una normativa que de marco a las inversiones millonarias.



También consideró central trabajar con el sector privado para "apostar al desarrollo de la industria petroquímica, sector clave para el agregado de valor que permitirá multiplicar de 3 a 6 veces el valor del gas natural".



Esta XIV Edición de Argentina Oil & Gas contará con más de 10.000 metros de stands que reunirá a todos los eslabones de la larga cadena de valor de la industria, que en algunos segmentos alcanzan 80% de integración nacional y cuya diversidad se refleja en la muestra de sus equipos y servicios.



Como parte de la exposición también se realizará el V Congreso Latinoamericano y VII Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente; y se reeditará la Ronda de Negocios con empresas demandantes del país y el exterior; la Jornada de Jóvenes del Oil & Gas; y el Encuentro con los CEOs que reúne a los directivos de las más grandes empresas del sector.



Las comisiones del Instituto tienen previstas conferencias de diversidad y género, compliance, recursos humanos, sustentabilidad y una mesa sobre el proyecto del off shore en el Mar Argentino.



El clima de la primera jornada permitió evidenciar que más allá de las dificultades coyunturales hay una expectativa de poder aprovechar una oportunidad como país de poner en valor los recursos de Vaca Muerta y otras formaciones para multiplicar su actividad varias veces en beneficio de la Argentina.