Ganancias: el mínimo no imponible sube a $1,5 millones y quiénes dejan de pagar

Ganancias: ¿cuánto subirá el piso mínimo?

Ganancias: ¿quiénes pagarán y quiénes no?

Ganancias: ¿cuánto mejoraría el poder adquisitivo?

Impuesto a las Ganancias: ¿por qué se tomó esta decisión?

Ganancias: ¿cómo será el impacto en el bolsillo?

Ganancias: ¿cuáles son los sectores más beneficiados?

Ganancias: ¿cómo se pagará con esta modificación?

Ganancias: ¿cuándo se implementará?

El ministro de Economía, Sergio Massa, enviará al Congreso un proyecto de ley para que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los trabajadores que cobran hasta un millón de pesos, y jubilados, con excepción de aquellos de privilegio, a partir del año próximo. En esta nota, el detalle de la medida, que tiene como dato principal la decisión del Gobierno de mandar una ley para que quede fijo esa suma y se actualice automáticamente de manera semestral hacia adelante.Se implementará una suba del piso mínimo no imponible a más de $1.500.000 del Ganancias, se trata de un aumento superior al 40%, para reducir el impacto de la devaluación del peso post PASO que está impulsando más de un 20% los precios en el bimestre de agosto y septiembre.Con el nuevo piso dejarán de estar alcanzados todos aquellos que ganen menos de $1 millón de salario bruto.Estarán alcanzados por el impuesto los directores de las sociedades anónimas, los CEOs, gerentes y subgerentes y beneficiarios de pensiones de privilegio, que implican un porcentaje muy menor del total de empleados en relación de dependencia de todo el país.En tanto que estarán exentos y dejarán de pagar maestros, médicos, policías y jubilados en todos los casos.Según las proyecciones que hacen en el Gobierno, mejoraría el ingreso neto de bolsillo entre 21% y 27%. Actualmente, el piso mínimo para quedar exento es de $700.870.Si se toma como base a los salarios de agosto, y según los números que manejan en el Palacio de Hacienda, la cantidad de trabajadores y jubilados que pagan el impuesto son 701.928 (o sea, un 7% del total de los trabajadores en relación de dependencia). Si ese piso no se modificaba, según las proyecciones oficiales, la cantidad de retenidos aumentaría a 890.000 en diciembre.Para un salario neto de bolsillo de $667.998,69, la mejora pensada sería de $117.690,32 (+21,4%); para uno de $717.998,69 sería de $135.190,32 (+23,2%); para uno de $767.998,69, sería de $152.690,32 (+24,8%); para uno de $817.998,69 sería de $170.190,32 (+26,3%); para uno de $867.998,69 sería de $187.690,32 (+27,6%).Son variaciones que se asemejan a la inflación del período, por lo que serían más bien actualizaciones con el objetivo de no incluir a más trabajadores en el pago del impuesto debido a la fuerte aceleración inflacionaria y de las paritarias.Según las proyecciones del Ministerio de Economía, el porcentaje de empleados más beneficiados por la medida, según los sectores en los que trabajan, serían:-Industria (19,13%)-Defensa, seguridad enseñanza y administración pública (14,5%)Intermediación financiera y servicios de seguros (11,94%)-Prestacines de servicios (8,10%)-Comunicaciones (7,84%)-Servicios de transporte y almacenamiento (7,71%)-Enseñanza privada (6,33%)-Comercios al por mayor y por menor (5,82%)-Explotación de minas y canteras (5,82%)-Suministro de electricidad, gas, agua y cloacas (5,06%)-Construcción (3,11%)-Salud humana y servicios sociales (2,91%)-Servicios de alojamiento y servicios de comida (0,90%)-Agricultura, ganadería silvicultura y pesca (0,65%)-Resto de actividades (0,20%).Con el piso mínimo en $700.870, un sueldo bruto de $800.000 paga de Ganancias $117.690; uno de $850.000 debe hacer frente a $135.190; otro de $900.000 abona $152.690; uno de $950.000 paga $170.190 y un salario bruto de $1.000.000 tiene que pagar por impuesto a las ganancias $187.690, según los datos oficiales.La propuesta para que dejen de pagar el impuesto a las ganancias cuarta categoría los trabajadores y jubilados requiere de una ley, ya que además de ser materia tributaria es un impuesto de ejercicio "anual". Deberá tener efectos a partir del 1º de enero de 2024.Sin embargo, se implementará un esquema "puente" con similares beneficios a partir de las remuneraciones de octubre de este año. Fuente: (ÁmbitoFinanciero)