Cavallo sobre la propuesta de dolarización de Milei: “comete un error grave”

El exministo de Economía, Domingo Cavallo reapareció tras la foto con Luciano Laspina y cuestionó la forma en la que Javier Milei explica la dolarización. También, le envió un mensaje a Patricia Bullrich sobre cómo encarar la estrategia de campaña. El exministro de Carlos Menem y la Alianza, señaló que el libertario se equivoca al explicar todos los detalles de su plan de dolarización "como si fuera un profesor de economía".“No se puede discutir en la televisión. Me parece que Milei comete un error a mi entender grave a pesar de que lo aprecio”, advirtió Cavallo en diálogo con TN. “Se dedica a actuar como un profesor de economía, donde trata de explicar los detalles de cada una de las cosas que va a hacer, cómo las va a hacer, cuándo las va a hacer”, marcó.Por otra parte, también señaló la postura que tiene Milei a la hora de defender sus ideas: “Debería tener un discurso menos agresivo e insultante para el resto de los dirigentes. No digo que deje de hablar de la casta política, porque en realidad tiene razón, hay muy malos políticos que buscan los cargos solamente para enriquecerse y muchas veces acceden a cargos para los cuales no están preparados de ninguna manera”, señaló.A su vez, remarcó: “Tiene que pensar en que si es Presidente va a tener que conseguir apoyos. Ahora, la mayor discusión se está dando entre JxC y Milei, cuando más o menos rumbean en la misma dirección en materia de organización económica”.Dólar: ¿es posible una dolarización los primeros meses?Consultado sobre si se podría instaurar una dolarización del mercado el primer día de gobierno como propone Milei, Cavallo respondió: “Depende de las circunstancias que se vayan a dar cuando se logre unificar el mercado cambiario y liberalizarlo. En ese momento, es el momento de estar en condiciones de buscar una estabilización fuerte de la economía como con el plan de convertibilidad”.Sin embargo, se mostró reacio a la idea de que eso ocurra en los primeros meses, sino en cambio presagió que podría darse a “más de un año y medio en adelante si se hacen las cosas bien”. “En un proceso no traumático”.Asimismo, consideró que debería levantarse el cepo. “Yo levantaría todo el cepo a transacciones no comerciales. Es ridículo lo que pasa ahora. Hay un tipo de cambio vinculado a operaciones comerciales, y ademas un montón de cepos o control sobre otro tipo de divisas y uno total para repatriación de capitales… Mientras exista eso es imposible pensar que venga capitales a la Argentina”.Cavallo también cuestionó a Patricia BullrichEn otro orden, el ex funcionario apuntó a los errores del equipo de campaña de Patricia Bullrich. "También es un error grave, para Bullrich, concentrar todo el esfuerzo, a través de la prédica de Melconian y su equipo, en descurtirle a Milei el tema de la dolarización sí o no, y decir que un sistema bimonetario es mejor”.Cavallo consideró que sería prioritario dirigirse primero hacia un sistema bimonetario en lugar de una dolarización y que luego, con el tipo de cambio estabilizado y libre, sí se podría aventurar el futuro gobierno a pensar en dolarizar por completo.”, dijo el economista y aclaró: “El sistema bimonetario tiene que incorporar dos ingredientes fundamentales”.Explicó que para que dos monedas puedan coexistir “el mercado cambiario tiene que estar unificado y ser libre”. “En esas condiciones para que el peso pueda competir con el dólar y haya demanda va a tener que haber una muy estricta política fiscal y un manejo muy, muy bueno”.“Si hacen eso es probable que logren un resultado como el de Perú, donde se estabilizó el tipo de cambio y que no haya una devaluación en la moneda nacional”, recordó nombrando el ejemplo del bimonetarismo implementado en Perú. “Así la economía va a funcionar como una semi-dolarizada”, concluyó. (Ámbito)