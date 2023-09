La temporada citrícola finaliza con una exportación que se redujo a la mitad

Según detalló, la baja en la cantidad de fruta fresca enviada a los mercados internacionales “ha sido sumamente significativa”.

En ese marco señaló que, si bien “habría cuestiones para conversar respecto al porqué de todo esto”, los ejes principales pasan por “la situación general del país, nuestros costos, las relaciones internas”, sumando a ello, lo que calificó como “nuestro alejamiento como país de los mercados en general, en todo lo que hace a la importación y exportación”.



Sobre esto último, mencionó que este distanciamiento “ha hecho que las variedades (de citrus) con las que nosotros contamos ya no sean apetecibles en el mercado exterior”, por lo que advirtió que “resulta perentorio realizar algún cambio varietal para la exportación, para así recuperar esos mercados”.



Igualmente advirtió que, a pesar de encaminar un cambio de recambio de variedades, consideró que eso “llevará su tiempo y, ante la velocidad de los cambios que se están dando en los mercados, hay que ser muy cuidadosos”, en el sentido de que “tampoco podemos salir corriendo detrás de una variedad que hoy sea exitosa”, porque “cuando nosotros la tengamos desarrollada”, podría “ya no ser apetecible para el mercado”.



Por todo eso, evaluó que “no estamos en la mejor situación económica y de varietal para ser competitivos en el mercado internacional”.



Sequía

En ese escenario poco auspicioso también se refirió a la etapa de seguía que afectó -durante tres temporadas- a todas las producciones primarias y el citrus no fue la excepción, “algo que ya es independiente del mercado al que vaya la fruta”.



En ese escenario de escasas precipitaciones, “todos aquellos que cuentan con riego en sus quintas, son una buena parte de los productores que hoy exportan”, ya que en su momento “han comprendido la necesidad de estabilizar ese punto de vista de la producción”, pero “el resto, aquellos que no cuentan con riego, han visto mermada la producción en cantidad, en calidad y, sobre todo, en tamaño de la fruta”, mencionó a Diario Río Uruguay.



Según sus palabras, esta sequía “ha sido muy prolongada y muy dura, durante 3 años”. En base a esto, remarcó que “con este tipo de cosas que tienen una duración en el tiempo, no solamente estamos viendo sus consecuencias ahora, sino que todavía las veremos por una cosecha más”.