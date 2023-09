El Banco Central define qué hacer con la tasa de interés de los plazos fijos

A días de que el INDEC difunda el dato de inflación de agosto, el Banco Central (BCRA) termina de definir lo que hará con las tasas de interés que se ubican en 118%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se dará a conocer este miércoles 13 de septiembre y se espera sea mayor a los dos dígitos tras la devaluación.Como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo incita en cada revisión a la Argentina a mantener tasas positivas. En medio de la devaluación, el BCRA subió el 14 de agosto 21 puntos porcentuales el retorno de referencia de los plazos fijos, con el objetivo de que los ahorristas se mantengan en la moneda nacional y no busquen dolarizar sus tenencias.. Razones hay para inclinar la balanza hacia esa opción: en la primera semana de septiembre, los alimentos fueron morigerando la marcha de aumentos tras dos semanas de fuerte aumento debido a la devaluación, detallaEl sendero de tasas positivas es un requisito que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de pago de deuda que el país firmó con el organismo, y, que, a la vez, es una herramienta para contener la inflación y la tendencia dolarizadora de ahorros.Para no abandonarlo sendero, teniendo en cuenta que el rendimiento efectivo mensual del plazo fijo es hoy del 9,7% contra una inflación por encima de 10%, el BCRA debería subir las tasa una vez más. Así lo ratifica el director de CyT Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, cuando apunta que “debería ser más alta” en relación a la inflación prevista.Sin embargo, al igual que el resto de los analistas consultados, Tiscornia considera que “es muy probable que no la suba, sobre todo, teniendo en cuenta que es una medida que agravaría el déficit cuasi fiscal (los intereses que el BCRA le paga a los bancos por las letras de liquidez).Sergio Chouza, director de Consultora Sarandí, considera que todo indica “que la actitud más prudente, hoy, sería dejar la tasa del plazo fijo estable en el 9,7% efectivo mensual, con 118% nominal anual y 209% efectivo anual, más allá del fogonazo inflacionario del mes de agosto”.Esto quiere decir que si una persona hiciera: los $100.000 que había depositado en un primer momento más un interés de $ 9.700.Si optara al final de ese mes hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el dinero inicial más los $9.700 ganados en intereses, obtendría al final del plazo $ 120.500, es decir, los $109.700 depositados a principio de mes más un interés de $ 10.800.En caso de no haber cambios en la tasa de interés durante el próximo año,con el capital inicial y los intereses ganados,Para los depósitos de más de $ 30 millones realizados por empresas (persona jurídicas), la tasa mínima garantizada será del 111%, lo que representa una tasa efectiva anual de 189%.