SUAF, AUH, jubilaciones y otros beneficios: cronograma de pagos para esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma este lunes el calendario de pagos de las prestaciones sociales que se abonan durante septiembre de 2023. Esta semana el organismo previsional continúa con la distribución de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignación por Prenatal y Maternidad, las Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.Además, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno, los jubilados y pensionados que reciban el haber mínimo accederán al bono extraordinario de $37.000, pautado para este mes y que se extenderá a octubre y noviembre. La medida alcanza a siete millones y medio de personas, según los registros oficiales.Quiénes cobran prestaciones de la Anses en la semana del 11 al 15 de septiembreDNI terminados en 1: 11 de septiembreDNI terminados en 2: 12 de septiembreDNI terminados en 3: 13 de septiembreDNI terminados en 4: 14 de septiembreDNI terminados en 5: 15 de septiembreDNI terminados en 1: 11 de septiembreDNI terminados en 2: 12 de septiembreDNI terminados en 3: 13 de septiembreDNI terminados en 4: 14 de septiembreDNI terminados en 5: 15 de septiembreDNI terminados en 0: 11 de septiembreDNI terminados en 1: 12 de septiembreDNI terminados en 2: 13 de septiembreDNI terminados en 3: 14 de septiembreDNI terminados en 4: 15 de septiembreDNI terminados en 0 y 1: 12 de septiembreDNI terminados en 2 y 3: 13 de septiembreDNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembreDNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembreDNI terminados en 1: lunes 11 de septiembreDNI terminados en 2: martes 12 de septiembreDNI terminados en 3: miércoles 13 de septiembreDNI terminados en 4: jueves 14 de septiembreDNI terminados en 5: viernes 15 de septiembreTodas las terminaciones de documentos: 6 de septiembre al 10 de octubreTodas las terminaciones de documentos: 8 de septiembre al 10 de octubreEl refuerzo previsional o bono para jubilados se otorga desde el primer año de la pandemia del coronavirus y se fue ajustando a medida que se actualiza el haber jubilatorio; es decir, de manera trimestral, producto de la Ley de Movilidad.Habitualmente, la Anses distribuye el bono extraordinario junto con la prestación principal, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para cobrarlo, sino que lo reciben en la misma fecha en que se les abona la jubilación o pensión, lo cual se ordena de acuerdo a la terminación del DNI de los titulares.En septiembre, el bono de $37.000 está destinado a los jubilados que perciben el haber mínimo. En tanto, quienes perciben un monto superior, por el momento no contarán con este pago extraordinario ni con un porcentaje proporcional de él, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos trimestres.