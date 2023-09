Ventas en comercios minoristas bajaron 4,1% interanual en agosto

Las ventas en los comercios minoristas pymes registraron en agosto un descenso de 4,1% en términos interanuales, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Respecto a julio pasado, agosto reflejó una merma en las ventas minoristas de 2,6%, mientras que el acumulado de los ocho primeros meses del corriente año registra una caída de 2,6% frente a igual periodo de 2022.



“El mes de agosto presentó desafíos significativos para el sector comercial, que tuvo que adaptarse a una dinámica de precios afectada por impactos generados inicialmente en el mercado paralelo del dólar y posteriormente con la devaluación de la moneda oficial a mediados de mes", señaló CAME.



Los resultados forman parte del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), un informe elaborado por la entidad pyme en base a información aportada por 1.252 comercios de todo el país.



El sector más afectado en agosto fue el de Alimentos y Bebidas, que registró una contracción de 6,6% en las ventas en comparación con el año anterior, caída que se produjo como resultado de la generalizada suba de precios que impactó en este rubro.



Durante el octavo mes del corriente año, seis de los siete rubros relevados por CAME registraron bajas interanuales en sus ventas.



La mayor retracción ocurrió en Alimentos y Bebidas (-6,6%), seguido de Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (-5%), Bazar, decoración, textiles (-3,5%), Farmacia (-2,6%) y Perfumería (-2,1%).



En tanto, el único rubro con alza fue Calzado y Marroquinería (+0,8%) interanual.