AFIP incautó 640 toneladas de granos valuadas en $50.000.000

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 640.000 kilos de granos valuados en $ 50.000.000 en un establecimiento agrícola-ganadero de la provincia de San Luis, que se presume que iban a ser comercializados de manera irregular porque no contaban con la documentación correspondiente que respaldaran su adquisición formal.



En total, agentes especializados en actividades agropecuarias del organismo que

conduce Carlos Castagneto interdictaron 450.000 kilogramos de maíz y 190.000

kilogramos de burlanda, tras fiscalizar la mercadería almacenada en silobolsas y silos de chapa y detectar que no contaba con la documentación.



Incautación de soja Por otro lado, la AFIP incautó 42 toneladas de soja en un establecimiento agropecuario de la localidad bonaerense de Bolívar, tras realizar tareas de cubicaje y detectar que el stock constatado no era coincidente con lo registrado en los sistemas del organismo.



Por otro lado, no contaban con las correspondientes Cartas de Porte Electrónicas que acreditaran el ingreso a la planta.



El organismo recaudador continuará realizando estos operativos con el fin de impedir maniobras de evasión impositiva que perjudiquen a los productores genuinos y afecten los ingresos fiscales.