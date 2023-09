Bahillo: “Las economías regionales generan valor agregado, arraigo y trabajo”

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, destacó aque la eliminación de los derechos de exportación para productos de economías regionales “es una decisión está alineada con la vocación y la intención de fortalecer a estos sectores gravitantes en la matriz productiva del interior”. “Las economías regionales –que no siempre están reconocidas y debidamente visibilizadas en la importancia que tienen- son tan importantes como las otras economías que generan volumen de producción y dólares”, fundamentó.“Las economías regionales generan valor agregado, arraigo y, fundamentalmente, trabajo en el interior del país”, destacó y especificó: “Las economías regionales generan 1.270 millones de puestos de trabajo de manera directa, exportan por más de 7.300 millones de dólares, explotan más de 3.470 millones de hectáreas y permiten fortalecer este muy rico entramado productivo de nuestro país”.“La medida tiene un costo fiscal de 182 millones de dólares, de los cuales, aproximadamente, 10 millones de dólares son las retenciones del arroz y es una cantidad importante que quedará en la economía del arroz”, reveló al dar cuenta del caso de “San Salvador, que tiene la mayor capacidad industrial instalada del país para procesar arroz y hay muy alta tecnología en las plantas y molinos, lo que generará mayor capacidad de trabajo y mayor demanda de mano de obra”. “Saliendo de la sequía, para el arroz se está presentando un escenario más favorable”, refirió al respecto.Finalmente, Bahillo aclaró que el esquema de retenciones es permanente, a partir del 1º de septiembre. “Seguiremos analizando medidas de características similares porque la visión compartida con el ministro Massa es la de seguir, de manera responsable y prudente, avanzando con acciones que mejoren la competitividad y la rentabilidad de nuestros sectores productivos, porque la manera de solucionar problemas pendientes en nuestra economía es con más producción, más valor agregado, el desarrollo y la búsqueda de nuevos mercados, y que esta transformación tenga su consecuente relato en la generación de nuevos puestos de trabajo e inclusión laboral”.“La salida a la problemática, no es bajo las premisas del ajuste, de romper el Banco Central o la pérdida de mercados al romper con China y Brasil, como plantean algunos, porque eso tendría consecuencias trágicas para el entramado productivo entrerriano”, sentenció.• Arroz con cáscara: de 5% y 6% a 3% y 4%• Arroz descascarillado, parbolizado y no parbolizado, arroz parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado y excluido pulido o glaseado, Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado y excluido pulido o glaseado: de 3% y 5% a 0%.• Arroz partido: de 4,5% y 5% a 2%• Maní crudo con cáscara: de 7% a 4%•Maní tipo confitería, blancheado y partido de: 4,5% y 3% a 0%•Otros maníes crudos sin cáscara a granel y aceite bruto a granel: de 4,5% a 0%•Tortas y residuos de extracción de aceite: de 5% a 3%Mosto•Jugo de uva (incluido mosto): de 4,5% a 0%Vino y otros•Vino, sidra, bebidas fermentadas, alcohol etílico y vinagre: de 4,5% a 0%Cáscara deshidratada de cítricos•Cáscara deshidratada de cítricos: de 12% a 0%.Aceites esenciales•Aceites esenciales de limón, naranja, lima y mezclas de sustancias odoríficas utilizadas como materias básicas en las industrias alimentarias o de bebidas productos con valor agregado de las economías regionales: de 3% a 0%.Forestoindustria•Tableros, madera contrachapada, postes, corcho, cajones, barriles, extractos, taninos, esencias, papel, cartón: de 3% a 0%•Pasta química y semiquímica de madera: de 4% a 0%•Flejes, madera aserrada, hojas para chapado y contrachapado, maderas perfiladas, colofonias y ácidos resínicos: de 4,5% a 0%•Leña, rollizos, madera en bruto: de 5% a 3%•Madera en plaquitas o partículas, postes: de 5% a 0%•Aserrín, aglomerados, briquetas, carbón: de 5% a 0%Tabaco•Tabaco sin desvenar y desperdicios de tabaco: de 12% a 5%•Tabaco desvenado, cigarros, cigarrillos, tabaco para pipa y para fumar, extractos y jugos: de 4,5% a 0%Papa industrializada•Papas preparadas o conservadas sin vinagre o ácido acético, congeladas y no congeladas: de 4,5% a 0%.•Proteínas de papa en polvo: de 3% a 0%.Pesca y acuicultura:•Pescado seco, incluso salado, sin ahumar y ahumado, excepto los despojos comestibles y salado, sin secar ni ahumar y en salmuera excluidos los despojos comestibles: de 7% a 0%