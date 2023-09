Billetera Entre Ríos: comerciantes destacan "el incremento en las ventas"

El programa



El programa comenzó a fines del 2022 y ya cuenta con 163.000 usuarios y usuarias en toda la provincia, quienes reciben un reintegro del 30 por ciento en las compras realizadas con la billetera virtual, hasta un tope de 6.000 pesos por mes por billetera.Los entrerrianos pueden utilizar la aplicación en cualquiera de los más de 2.500 comercios adheridos al programa en todo el territorio provincial. Para acceder al beneficio, las compras deben realizarse en los días fijados para cada rubro.La administradora del supermercado La Estrella, ubicado en Juan Báez y Lebensohn en el barrio Paracao de Paraná, Camila Giebel, sostuvo que "la Billetera fue para nosotros un beneficio muy grande, porque es mucha la gente que viene a utilizarla. No tanto jóvenes, sino más bien personas mayores que vienen a usar el beneficio".En ese sentido, detalló que "las personas mayores que han empezado a utilizar la billetera vienen y nos piden ayuda. Quizás le han comentado sus nietos o sus hijos, porque por lo general no están utilizando una red o la misma aplicación. Es impresionante cómo ellos se van habituando y cómo se esfuerzan por aprender a utilizarlo", remarcó.En ese marco, Giebel destacó el aumento de venta a partir de la implementación de la Billetera. “Es impresionante el incremento en ventas, es notoria la cantidad de gente que viene de lunes a jueves", insistió. Detalló luego que "cada caja tiene ya el código QR impreso”, y que “la gente siempre nos pide La Billetera", acotó.Por último, sostuvo que "estas acciones del gobierno han beneficiado no solo al cliente que viene para poder utilizar el beneficio, sino a nosotros como empresa, porque ha ampliado nuestros márgenes de venta", concluyó.Promocionando el usoMarcelo Gotti, referente de la Farmacia Cura Alvarez Plus, ubicada en la intersección de las calles Italia y Montevideo de la ciudad de Paraná, señaló que "la incorporación de la Billetera Entre Ríos es algo bueno, tanto para la farmacia como para las y los pacientes-clientes".“Mucha gente sabe de la aplicación, pero otras no. Nosotros cuando es un monto elevado, que por ahí a las y los pacientes les cuesta, ofrecemos esa aplicación para que puedan utilizar el beneficio", subrayó. Gotti comentó además, que pasan el video institucional de la aplicación en una de las pantallas disponibles en la farmacia, el cual utilizan para explicar mejor a las y los clientes los beneficios del programa.Confirmó que el uso del beneficio se ve reflejado de lunes a jueves en el comercio, cuando “la gente trata de utilizar en esos días la aplicación. Para la farmacia es algo muy bueno porque atrae al paciente -cliente".Agregó que, "tanto el joven como el adulto, aprovechan mucho ese beneficio. Si bien hay muchos comercios que están adheridos, en la farmacia es variada la edad".Sobre la forma de uso, comentó que “hay gente que pregunta si trabajás con la Billetera Entre Ríos y hay otros que todavía no la conocen; nosotros la ofrecemos e incluso ayudamos a bajar la aplicación y añadirle la tarjeta de débito para que puedan obtener el beneficio".El gobierno provincial se hace cargo del 85 por ciento del reintegro y el comercio del 15 por ciento restante. En una primera etapa el programa incluyó productos de los rubros alimentos y medicamentos, incorporando luego los artículos de librería al inicio del ciclo lectivo.En una segunda instancia se incorporaron rubros vinculados al turismo en materia de alojamiento y gastronomía durante la temporada baja del sector. Se adhirieron así cantinas, bares, restaurantes y locales de venta de comida, así como hoteles, hosterías y residencias similares y campings, entre otros.Se incorporaron recientemente además, comercios que venden ropa interior, medias, prendas para dormir y de playa; uniformes escolares y guardapolvos; ropa para bebés y para niñas y niños; prendas de cuero; prendas y accesorios de vestir n.c.p.; calzado (excepto el ortopédico); e indumentaria y calzado deportivo. Durante el mes de agosto, en el marco del mes de las infancias, se incorporaron a su vez comercios que venden productos para las niñeces.Consulta de comercios adheridos, por localidad y rubro: