Anunciaron la eliminación de las retenciones a las economías regionales

Economía El Gobierno oficializa la eliminación de retenciones para economías regionales

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que la eliminación de retenciones a las exportaciones de producciones de las economías regionales con valor agregado tendrá un impacto positivo en 17 provincias y en 1,2 millones de trabajadores, y que representará para el Estado un costo fiscal de alrededor de US$ 180 millones.El también candidato a Presidente por Unión por la Patria (UxP) detalló que la cartera económica decidió hemos decidió "llevar a cero (las retenciones) de todas las economías regionales con valor agregado, de manera tal de mejorar la competitividad de éstas"."En primer lugar, porque el promedio de valor de tonelada de las exportaciones de las economías regionales cuando industrializan es el doble del valor de las exportaciones primarias, lo que es muy importante para seguir acumulando reservas. En segundo lugar, porque el costo de flete que pagan termina no teniendo mecanismos de compensación y creemos que es una forma de agregar competitividad en el sector", explicó el ministro.De esta manera, "apuntamos a 17 provincias que ven aliviada la carga impositiva en sus economías regionales a partir de que el Estado nacional deja de cobrar estos impuestos"."Entendemos que a partir del esfuerzo conjunto, podemos ser más competitivos y acumular más reservas, que es el camino para el desarrollo argentino. No es con recetas mágicas, ni con soluciones declamativas, sino haciendo más competitiva la exportación, defendiendo el valor de nuestro empleo y acumulando reservas, que es como Argentina va a salir adelante", subrayó el ministro.Por su parte, el Bahillo sostuvo que "las economías regionales son tan importantes como las producciones de nuestra región Pampeana, porque agregan valor en origen,. fomentan el arraigo y son grandes generadoras de empleos".Así, destalló que el 90% de los productos del sector "van a cero"."Estas medidas se toman en consenso con las cámaras que representan estos sectores. Nos han sugerido en esta mirada desarrollista y de industrialización de la materia prima en valor agregado, generando más dólares e inclusión laboral", concluyó el secretario.A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, se modificaron los derechos de exportación de 371 posiciones arancelarias vinculadas a citricultura, pesca y acuicultura, arroz, vitivinicultura, maní, tabaco y foresto industria.En ese marco, el ministro Massa dijo que "hemos decidido llevar a cero las retenciones de todas las economías regionales con valor agregado, es decir, con procesos de industrialización sobre la producción primaria de manera tal de mejorar la competitividad de todas las economías regionales argentinas".