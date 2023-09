Inconvenientes con transferencias: qué recomiendan desde Billetera Entre Ríos

Economía Demoras en transferencias a Mercado Pago y reintegros en Billetera Entre Ríos

Usuarios de billeteras virtuales registran desde ayer inconvenientes a la hora de realizar transferencias y en el caso de Billetera Entre Ríos se suman demoras en los reintegros por las compras.En diálogo con, Hernán Roldán, asesor legal de la Secretaría de Industria y Comercio de la provincia de Entre Ríos, explicó que “hay un error en lo que es la COELSA, que es una institución administradora que se encarga de realizar las compensaciones entre los bancos y las diferentes billeteras virtuales, porque no es solamente Billetera Entre Ríos la que está teniendo un no normal desempeño; pasa lo mismo con CVU, Ualá, y todas aquellas billeteras que tienen CVU (Clave Virtual Uniforme)”.Compensadora Electrónica SA (COELSA), es la cámara compensadora privada autorizada por el Banco Central de la República Argentina, y es la encargada de procesar en forma electrónica los pagos de bajo valor.Y aclaró que con las transferencias comunes interbancarias “no hay problema. El inconveniente es en las transferencias desde los bancos hacia las billeteras virtuales que no tienen un CBU. Si uno quiere hacer una transferencia bancaria desde una caja de ahorros a una cuenta corriente de un banco común no hay problemas; es con las billeteras virtuales”, reafirmó.En tal sentido, recordó que no es la primera vez que se registran inconvenientes como los actuales. “Ya tuvimos problemas hace un mes y duró casi 48 horas en solucionarse y otra en febrero que no llegó a las 24 horas”.Finalmente, Roldán dio cuenta que el uso de billeteras virtuales ha crecido en el último tiempo y en el caso de Billetera Entre Ríos “estamos muy conformes con los números alcanzados y los índices crecen mes a mes y no solo en la cantidad de usuarios como consumidor final, sino también en lo que respecta a comercios”.