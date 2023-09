Demoras en transferencias a Mercado Pago y reintegros en Billetera Entre Ríos

Billetera Entre Ríos



??Reportan fallas en transferencias bancarias: al parecer está caída COELSA, la intermediaria en las transferencias entre bancos y billeteras virtuales.



Afecta a Mercado Pago, Ualá, Rapipago y plataformas de criptomonedas, entre otros, que cuentan con CVU. — Finanzas Argy ?? (@FinanzasArgy) September 5, 2023

La situación es padecida por numerosos usuarios y surge de una operación que se promete muy sencilla: transferir dinero desde una cuenta bancaria hacia una billetera virtual o viceversa.Ese movimiento de dinero, que miles de personas realizan sobre todo a principio de mes buscando aprovechar el interés diario que generan aplicaciones como Mercado Pago, está teniendo alarmantes demoras.En la mayoría de los reportes, se describe que el dinero es debitado de las cuentas bancarias pero no aparece en la de la billetera virtual. Desde ese momento hay que comenzar un engorroso proceso para reclamarlo, tanto en las aplicaciones como en los bancos, y en general solo se obtiene la promesa de que se "reintegrará" a las 48 o 72 horas hábiles.En Mercado Pago, en los últimos días y al menos hasta este jueves, se podían encontrar dos avisos. El primero aparecía al ingresar a la sección para transferir dinero y advertía: "Las transferencias a cuentas que no son de Mercado Pago presentan demoras en la acreditación".El segundo, también breve y sin mayores detalles, fue mostrado en la sección "Ayuda", en la que se puede reclamar por dinero que no aparece acreditado. "Estamos presentando inestabilidades con las cámaras procesadoras que nos impiden avanzar con tu ingreso de dinero a través de Débito Inmediato", se lee."Si el dinero fue descontado de tu cuenta bancaria el banco se encargará de hacer la devolución dentro de las 72 horas hábiles", completa el comunicado.Consultados por este medio, desde la empresa informaron que "el equipo interno de Mercado Pago lo está analizando" y que por el momento solo brindarán la información que figura en la App.Algunas entidades bancarias se hicieron eco del problema y hasta colocaron una vía telefónica especial para reclamar por problemas relacionados a las billeteras virtuales.Desde un importante banco internacional explicaron que hubo "muchos problemas" y que, en su caso, "solamente fueron con Mercado Pago".También recomendaron esperar al menos un día para ver si el dinero debitado impacta en la billetera virtual o regresa a la cuenta bancaria.Al utilizar el centro de ayuda de Mercado Pago, el reclamo por el dinero debitado es casi en vano: lograr la devolución o la acreditación inmediata del dinero es imposible.En cambio, los operadores responden vía WhatsApp o mail pidiendo disculpas por los inconvenientes y pidiendo el código Coelsa o Coelsa ID.Se trata de un código alfanumérico de 22 caracteres que se genera al realizar una transferencia. A través de Home Banking se puede acceder, aunque cada banco lo muestra de manera particular y se recomienda llamar a atención al cliente para encontrarlo sin problemas.Pero en este punto aparece otra traba: es probable que esa transferencia que no se acreditó no haya generado el código Coelsa. O que al menos no sea visible a través de Home Banking.Explicado esto a Mercado Pago en un caso puntual, la respuesta fue que "para poder continuar ayudándote es necesario el Coelsa ID". Y ahí se vuelve al principio: a la promesa de que el dinero se reintegre hasta en 72 horas hábiles.También usuarios de Billetera Entre Ríos registran demoras con los reintegros por sus compras.Al respecto, Hernán Roldán, asesor legal de la Secretaría de Industria y Comercio, confirmó aque “es una falla generalizada porque la institución que hace de intermediaria entre los bancos y la billetera no está andando de manera correcta”.