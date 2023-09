“Emplea pyme”: claves del plan que busca crear puestos de trabajo para jóvenes

Economía Massa anunció eximición de aportes y deudas a pymes que incorporen trabajadores

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció hoy el programa "EMPLEA PyME", que buscará un alivio económico para las PyMES que generen trabajo en blanco e impulsen el empleo joven.Con EMPLEA PyME se buscará proveer a las familias de herramientas para "salir adelante", en un marco de desarrollo y progreso.Así, señalaron que el proyecto intenta "consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo y así dar previsibilidad a los trabajadores de distintos sectores de la economía".

El objetivo del mismo es fortalecer el empleo registrado y de calidad y dar alivio económico a las PyMES que generen empleo.-Entre los principales beneficios del plan se destaca la reducción de hasta el 100 por ciento de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales y la creación de puestos de trabajo para jóvenes de entre 18 y 25 años.-El beneficio de reducción de cargas sociales es por el término de 24 meses, por cada trabajador, según aclararon desde el Ministerio de Economía.-En otro sentido, remarcaron que por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario, podrá acceder a la obra social y ART, y deberá capacitarse y completar cursos de formación (oficios), mientras se encuentre dentro del programa.-A su vez, mencionaron que el mismo es compatible con trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.-El programa también propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMES regularicen las relaciones de trabajo vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley.-Queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales.-Puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).-Condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.-El trabajador no pierde aportes: el Estado les computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 70 meses.-No podrán reducir la nómina laboral.-No podrán tener ningún trabajador no registrado.