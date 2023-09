Plazos fijos: qué pasará con las tasas de interés tras el dato de inflación

A mediados de agosto, el Gobierno aplicó una devaluación del 22% al tipo de cambio oficial y, luego, implementó una serie de medidas de alivio para contener los efectos de ese salto en el precio del dólar. Ambas decisiones tuvieron un efecto inflacionario en agosto y septiembre y el mercado mira hacia el Banco Central (BCRA) para ver cómo reaccionará con la tasa del plazo fijo.Luego de las elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas Obligatorias (PASO), el dólar oficial está fijo en los $365,50. En simultáneo con esa medida, el BCRA ajustó inmediatamente la tasa del plazo fijo tradicional, la subió 21 puntos porcentuales, hasta el 118% (Tasa Nominal Anual, TNA) para estar en sintonía con el salto cambiario.Y, por otra parte, se inyectaron muchos pesos a la economía como consecuencia de los bonos para jubilados, trabajadores y planes sociales que se implementaron para suplementar el efecto de la devaluación en precios y los programas de apoyo a distintos sectores del campo y pymes. Así, todos los pronosticadores privados de inflación están anticipando que, muy por encima del 6% (casi duplicando) de julio.En ese contexto,tal como indica Federico Zirulnik, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz,El sendero de tasas positivas es un requisito que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de pago de deuda que el país firmó con el organismo, y, que, a la vez, es una herramienta para contener la inflación y la tendencia dolarizadora de ahorros.Para no abandonar ese sendero, teniendo en cuenta que. Así lo ratifica el director de CyT Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, cuando apunta que “debería ser más alta” en relación a la inflación prevista.Sin embargo, al igual que el resto de los analistas consultados, Tiscornia considera que “(los intereses que el BCRA le paga a los bancos por las letras de liquidez).Asimismo, Zirulnik indica que hay que tener en cuenta que, más allá del pico de agosto, como consecuencia de la devaluación y las medidas anunciadas, “es probable que, para septiembre, baje algo la inflación” respecto de la del mes previo.Así, tal como indica Sergio Chouza, director de Consultora Sarandí, todo indica “que, más allá del fogonazo inflacionario del mes de agosto”.En este marco,de lo que serviría para desincentivar una dolarización en el corto plazo, detalla en un informe el diarioAsí las cosas, para Chouza, “lo más prudente es mantener la tasa estable en estos niveles, aún frente a un dato inflacionario alto en agosto, y no volver a darle otro push”.Lo mismo señala Zirulnik, quien considera que “en niveles actuales, en tanto que, si está por arriba de ese nivel, seguramente, vuelvan a subir”.Esto quiere decir que si una persona hiciera: los $100.000 que había depositado en un primer momento más un interés de $ 9.700.Si optara al final de ese mes hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el dinero inicial más los $9.700 ganados en intereses, obtendría al final del plazo $ 120.500, es decir, los $109.700 depositados a principio de mes más un interés de $ 10.800.En caso de no haber cambios en la tasa de interés durante el próximo año,con el capital inicial y los intereses ganados,Para los depósitos de más de $ 30 millones realizados por empresas (persona jurídicas), la tasa mínima garantizada será del 111%, lo que representa una tasa efectiva anual de 189%.