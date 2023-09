La lista de marcas que firmaron el congelamiento de precios con el Gobierno

Cuáles son los modelos que participan de Precios Justos

Cuál será el precio de los modelos en Precios Justos

Cómo impacta el impuesto al lujo

Tras varios días de revisiones y luego de arrancar septiembre sin listas de precios oficiales, y, en algunos casos con fábricas frenadas por falta de insumos clave para producir vehículos, automotrices firmaron un acuerdo con el Gobierno para incluir algunos de sus modelos en el programa Precios Justos.Según confirmó el titular de Comercio, Matías Tombolini,Aunque todavía no hay precios oficiales, fuentes del sector aseguran que, en el caso de los modelos que forman parte del programa, las automotrices revisarán los valores que regían en agosto, mientras que los precios del resto de los 0km se ajustarán entre un 10% y un 20 por ciento, respecto al mes anterior.Si bien la mayoría de las terminales aún no confirmaron los modelos que formarán parte del programa, Chevrolet, Nissan y Renault ya develaron cuáles de sus vehículos tendrán el precio congelado hasta fines de octubre. En los tres casos se trata de pick-ups, debido a que, al ser considerados vehículos comerciales, no quedan afectados por ninguna de las dos escalas del impuesto al lujo.En el caso de Chevrolet, formará parte de Precios Justos una pick-up compacta, la Montana LTZ, que se produce en Brasil y se presentó en la Argentina en julio de 2023. En el momento de su lanzamiento tenía un valor de $ 11.590. 900, aunque en agosto se ajustó un 14% y pasó a valer $ 13.329.000. El precio que tendrá este modelo en septiembre aún se desconoce.A pesar de que, a cambio de participar del programa, el Gobierno prometió abrir las importaciones para aquellas terminales que acordaran congelar el precio de sus vehículos, el temor del sector es que, al tratarse de un modelo importado, y teniendo en cuenta que hace dos meses que no ingresan autos producidos en el exterior a la Argentina, no haya disponibilidad de unidades en los concesionarios.Nissan, por su parte, participará con la Frontier S 4x2 manual, mientras que, Renault congelará el precio de su Alaskan Emotion. Ambas pick-ups se producen en la fábrica de Santa Isabel, en Córdoba.El resto de las terminales aún no confirmaron cuáles serán los modelos que participarán del programa. Sin embargo, ya se oficializó la actualización del impuesto al lujo, por lo que la publicación de las nuevas listas de precios para septiembre será inminente, tanto para aquellos modelos que forman parte de Precios Justos, como para los que no lo hacen.Hace ya dos meses que la industria automotriz tiembla. En julio, tras el anuncio de la extensión del impuesto PAIS -que agrega una alícuota del 7,5% para todos aquellos vehículos provenientes del exterior- algunas automotrices ajustaron sus listas de precios en dos oportunidades.Luego, los precios subieron, al igual que todos los meses, cuando inició agosto. Sin embargo, tras las PASO y el anuncio del Banco Central -dispuso un repunte del 22% sobre el tipo de cambio oficial, lo que llevó al dólar de $ 306 a $ 365,5- los valores de los autos volvieron a subir dos veces en un mismo mes. En este caso, Fiat y Volkswagen fueron las dos terminales que ajustaron sus precios.No obstante, comenzó septiembre y ninguna automotriz publicó nuevas listas de precios, ya que, aunque estaba previsto que comenzara a regir el primer día del mes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no hacía oficial la actualización del nuevo piso del impuesto interno, también llamado impuesto al lujo.Por esta razón, al no estar oficializado, el piso podría variar dependiendo el acuerdo al que llegaran con el Gobierno por los Precios Justos.Aunque aún rigen las listas de precios correspondientes a agosto, los autos ya se comercializan con sobreprecios. Según fuentes del sector, los ajustes para el noveno mes del año oscilarán entre el 10% y el 20 por ciento.En el caso de las terminales que ajustaron dos veces sus precios en agosto -una, a principios de mes, y otra, luego de la devaluación posPASO- los aumentos para este mes estarán entre el 6% y el 10 por ciento. En cambio, aquellas que decidieron no ajustar sus precios luego de la devaluación, tendrán subas de alrededor de 15 por ciento.De acuerdo con la norma vigente -se mantendrá hasta finales de noviembre-, serán afectados, con el 20% de su valor, aquellos autos que superen los $10,5 millones de precio al público. Aquellos que tengan un precio superior a los $19,3 millones serán alcanzados por la segunda escala del impuesto.El impuesto grava a los considerados autos para pasajeros, lo que exime del tributo a las pick-ups, que son vehículos comerciales.Con el objetivo de evitar que algunos modelos queden afectados por este arancel, muchas terminales ponen diferentes versiones de un mismo modelo a un precio similar al de la versión de entrada de gama para ‘topear' el precio. Sin embargo, luego, se comercializa con sobreprecios.