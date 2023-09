El dólar blue siguió en baja y pierde casi un 10% desde el récord de agosto

El dólar blue volvió a bajar hoy por sexta rueda seguida y cerró en $720 en la punta vendedora, los tipos de cambio financieros registraron leves subas y el Banco Central siguió comprando divisas a un ritmo menor que en la última semana de agosto.La divisa paralela cayó tres pesos, tras seis jornadas sin subas, la mayor cantidad de días seguidos, desde el 9 de junio cuando completó 5 ruedas sin avances.El blue cerró en $720 en la punta vendedora y pierde $75 o un 9,4%, desde su récord histórico a $795, del 16 de agosto pasado, mientras que la punta vendedora quedó en $715.En la jornada llegó a subir hasta los $725 y revirtió la tendencia sobre el cierre de los negocios, para terminar con una brecha con el tipo de cambio oficial en 105,7%, el menor nivel en 12 jornadas hábiles.El BCRA finalizó la rueda con compras por US$ 22 millones y acumula en el mes un saldo positivo de US$ 32 millones, tras reducir drásticamente su ritmo de compras en comparación con la última semana de agosto, cuando terminó con un saldo positivo de US$ 1.200 millones.El dólar Qatar cotizó a $ 660,62 y la brecha con el blue tocó tocó mínimos en más de 15 días, y el turista o tarjeta, que también aplica para los gastos por turismo en el exterior y el dólar ahorro (o solidario con los impuestos) cerraron en $ 642,2.En la bolsa porteña el dólar MEP o Bolsa opera en los $679 De esa forma, la brecha con el oficial alcanza el 92,4%, mientras que el Contado con Liquidación cotiza a 764,6 y el spread con el oficial se ubica en un 120%.El dólar mayorista se mantuvo en $350,05, al igual que el billete sin impuestos en el Banco Nación, que cerró en $ 365,5 para la venta.