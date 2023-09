Suma fija para trabajadores: aclaran cuándo es “absorbida” por subas salariales

DETALLES SOBRE LA SUMA FIJA

El Gobierno oficializó la semana pasada el pago de una asignación no remunerativa para trabajadores registrados y personal doméstico y estableció las condiciones para que se haga efectivo. La medida se formalizó por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 438/2023, publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial.Tal como se había anticipado,En el caso de los trabajadores del "Régimen de Contrato de Trabajo para el

Economía Massa llegará el viernes a Paraná y tiene previsto anunciar dos nuevas medidas

En este caso, el DNU aclaró que cuando la prestación de servicios fuera, los trabajadores percibirán la asignación no remunerativa en, de acuerdo con los mecanismos de liquidación previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable o "según las reglas generales contenidas en las leyes que les resulten aplicables de acuerdo a su modalidad de contratación"., contados a partir del 1° de septiembre de 2023, mientras quedeberá ser abonada en los términos de la normativa legal vigenteEn todos los casos, la asignación no remunerativa se aplicará a los trabajadores que perciben salarios netos, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos, correspondientes al devengado en agosto de 2023, inferiores a $400.000 o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional.Según lo dispuesto,-- $30.000 para los trabajadores que perciben salarios netos, correspondientes al devengado en agosto de 2023, menores o iguales a $370.000.-- La diferencia entre $400.000 y los salarios netos superiores a $370.00 para quienes perciben salarios netos mayores a ese último monto, pero menores a $400.000.-- $12.500 para quienes perciben salarios netos, correspondientes al devengado en agosto de 2023, menores o iguales a $387.500.-- La diferencia entre $400.000 y los salarios netos superiores a $387.500 correspondientes al devengado en agosto de 2023, para los trabajadores que perciben salarios netos mayores a ese último monto, y menores a $400.000.El Gobierno ratificó que las asignaciones no remunerativas podrán ser absorbidas en concepto de aumentos salariales establecidos en los acuerdos, en el marco dispuesto por las Comisiones Negociadoras de sus respectivos Convenios Colectivos de Trabajo.Además, explicó que la suma fija no alcanzará a las "autoridades superiores" de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional.A través del DNU se formalizó también que lasque cuenten con Certificado MiPyMEdeclaradas con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al PAMI, al Régimen de Asignaciones Familiares y al Fondo Nacional de Empleo, las sumas abonadas en concepto de asignación no remunerativa.En este caso, el cómputo se realizará conforme a los siguientes porcentajes de reintegro para cada una de las categorías del Registro MiPyME detalladas:Losy tendrán como monto máximo mensual el total de las contribuciones patronales declaradas con destino a los subsistemas, puntualizó el texto oficial.Por su parte, los empleadores del personal doméstico que no fueren alcanzados por el Impuesto sobre los Bienes Personales en el Ejercicio Fiscal 2022 y que hayan percibido ingresos netos en agosto de 2023 por un monto inferior a $1.500.000, podrán solicitar el reintegro de hasta el 50 % de lo abonado por este concepto, de conformidad con las condiciones y modalidades que establezca el Ministerio de Trabajo.Por otra parte, el Poder Ejecutivo encomendó a la AFIP a prorrogar el vencimiento del impuesto integrado -componente impositivo- de los contribuyentes adheridos al monotributo, comprendidos en las categorías A, B C y D correspondientes a los periodos septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024.El Poder Ejecutivo justificó la suma fija al señalar que "ante un contexto económico desafiante, la negociación colectiva reaccionó de un modo consistente protegiendo los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores"."Sin perjuicio de ello, en virtud del incremento de las presiones inflacionarias como resultado de la devaluación del peso nacional frente al dólar estadounidense verificada el lunes 14 de agosto de 2023,en relación de dependencia del sector privado, público y de casas particulares, que permitirá mitigar la caída en los salarios reales hasta que la negociación colectiva consiga recuperar el poder adquisitivo perdido por la aceleración inflacionaria inesperada", añadió.