Massa anunció que eliminarán aportes a Pymes que tomen trabajadores por dos años

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anticipó que este martes hará una "primera modificación que va a permitir que en los próximos dos años cada Pyme que tome un trabajador no pague aportes ni contribuciones".



En un encuentro con empresarios en Parque Norte, Massa indicó que el objetivo de esta medida es "transformar los programas sociales en empleo e incorporar jóvenes al mercado de trabajo", porque "creemos en el trabajo como motor de la movilidad social ascendente, vamos a empezar a debatir el futuro desde ahora".



"No nos une ni nos mueve el odio, no nos mueve la violencia, no nos mueve el deseo de desaparición del otro, nos mueve un profundo amor por la Argentina", afirmó Massa desde Parque Norte, donde se realizó un encuentro de Unión por la Patria.



Agradeció a los presentes "por confiar, quédense tranquilos, el país del futuro va a ganar en primera vuelta o en segunda pero vamos a seguir gobernando Argentina".



"Quiero decirle en primer lugar gracias, de 100 mil a 5 millones que están acá o en las empresas que trabajan, todos de alguna manera dieron una muestra de confianza un poquito mayor que el voto, que es poner un poquito del ingreso para poder acompañar los sueños y nuestras ideas", manifestó a los presentes.