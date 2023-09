El dólar blue inició la semana estable y el Central volvió a realizar compras

El dólar blue inició la semana estable y cerró en $ 730 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio avanzaron y el Banco Central (BCRA), realizó compras y alcanzó quince ruedas consecutivas de saldo positivo.La divisa paralela viene de tres bajas consecutivas y en medio de una rueda con volatilidad en la que alcanzó los $ 735 revirtió la suba en el final de los negocios a $ 730 para la venta y $ 720 en la compra.La brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial se ubica en 109,97%, luego de llegar el 16 de agosto pasado un récord anual intradiario de 127,1%.El BCRA adquirió hoy US$ 8 millones y llegó a la décimo quinta rueda comprando divisas, aunque en las dos últimas solamente sumó US$ 9 millones.En agosto pasado la máxima autoridad monetaria finalizó el mes con un saldo positivo de US$ 1.200 millones.El dólar Qatar, que aplica para los gastos en el exterior cotizó a $ 660,6 y el turista o tarjeta, y dólar ahorro (solidario), con la carga impositiva, cerraron en $ 642,2.El dólar oficial, sin los impuestos cotiza en el Banco Nación a $ 365,0 y el promedio en los principales bancos privados llegó a $ 367,0, mientras que el dólar mayorista cotizó a $350,05.En la bolsa porteña avanzaron los tipos de cambio financieros y el Dólar MEP o bolsa subió hasta los $ 680,74, mientras que la brecha con el oficial alcanza el 94,47%.El dólar Contado con Liquidación avanza hasta los $ 775,08 y el spread con el oficial se ubica en un 121,42%. Fuente: (NA)