Suma fija para Empleados de Comercio: a quiénes les corresponde y otros detalles

Suma fija

recibirán la suma no remunerativa aquellos empleados de comercio que estén registrados en jornadas de ocho horas

Los Empleados de Comercio percibirán el primer tramo de la suma fija de hasta $ 60.000 establecida por el Gobierno nacional a través del Decreto 438.dialogó con el secretario general de Sindicato de Empleaos de Comercio, Daniel Ruberto, y Mario Marsilia quienes brindaron detalles al respecto. Además, hablaron sobre la situación actual del país.Ruberto, valoró que, tras la devaluación, se vive en “un contexto de alta inflación y siempre hay ganadores y perdedores. Contamos con un sector muy focalizado, que son las grandes empresas, que ganan comprando mercadería. En tanto los trabajadores que tienen un sueldo fijo, cuyo inicial comienza en 220 mil pesos, y los pequeños y medianos comerciantes que no tienen espalda para comprar con cosas y se han visto resentido”.En este sentido, se mostró preocupado y anticipó que, y sobre todo de acá a las elecciones de octubre que hay una incertidumbre muy grande”, señaló al resaltar que “los primeros que siempre ajustan son los grandes supermercados y de todos modos tenemos una gran cantidad de mercaditos que se han visto perjudicados porque las cosas aumentaron muchísimo y la gente no tiene pata que comprarlas”.Y acotó que “otro de los rubros que se vio muy perjudicado son los de indumentaria y calzado: “los comercios de la peatonal están al límite de las compras con ahora 6 y 12. Vemos con preocupación el futuro inmediato, necesitamos certidumbre. Tenemos una inflación de casi dos dígitos, con tres candidatos a presidentes con propuestas disimiles y eso hace que sea dificulta prever cosas”-La suma fija no remunera de $60.000 que oficializó el gobierno, alcanzará a empleados públicos y del sector privado y será abonada en dos cuotas de $30.000 con los salarios devengados de agosto y septiembre.Cabe destacar que en lo informado por en el Boletín oficial, la liquidación de la asignación no remunerativa para los trabajadores y las trabajadoras del sector privado, será aplicable para los ingresos inferiores a $ 400.000 o de un monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional.Al respecto, Marsilia, expresó que “”.“Si bien no hemos dialogado con la totalidad de los empleadores, con los que sí, dijeron que van a abonar el bono. Son unos cinco mil empleados, en Paraná y alrededores, que están en condiciones de recibir el bono”, amplió.Por otro lado, destacó que en comercios de Paraná han tomado empleados, en su mayoría de media jornada.Por último, Roberto agregó que “la paritaria está para retornarse, antes se había arreglado un 22, 5 en tres partes”.