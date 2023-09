Oficializaron la prórroga del pago de componente impositivo para monotributistas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la prórroga de los vencimientos del componente impositivo para los monotributistas encuadrados en las categorías A, B, C y D, como parte del paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, a través de la resolución general 5411/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Los monotributistas alcanzados deberán ingresar, de corresponder, únicamente las cotizaciones previsionales y, en el caso que corresponda, el importe fijo correspondiente al Régimen Simplificado del Impuesto sobre Ingresos Brutos y la contribución municipal o comunal de las provincias adheridas al Sistema Único Tributario.A través del Portal Monotributo, la AFIP mostrará el importe de cotización previsional que corresponderá abonar.El pago del monotributo se podrá realizar a través de las modalidades habituales, las cuales tendrán el importe actualizado, sin contar el componente impositivo: código QR, debito directo en cuenta bancaria, débito automático, cajeros automáticos, plataformas de pago, billeteras virtuales y homebanking, entre otros.En el caso que se pague de manera presencial en entidades que no tengan los importes actualizados de los próximos meses, el monotributista deberá informar que no les corresponde abonar el componente impositivo.Por otro lado, como excepción, este año los contribuyentes podrán solicitar el reintegro del importe equivalente al impuesto integrado si cumplen en tiempo y forma con el pago mensual del monotributo en, al menos, 8 meses, en lugar de los 12 que se solicitan habitualmente.La medida -señalan los considerandos- forma parte del paquete de anuncios de Massa que buscan “mejorar los ingresos reales de la población, atendiendo en particular a los segmentos con mayor grado de vulnerabilidad social”.El jefe del Palacio de Hacienda explicó que "además, para todos los monotributistas, habrá un acceso a crédito por hasta $ 4 millones, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado".Massa también destacó que "se pondrá en marcha el monotributo productivo para la incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes que están en la economía informal".