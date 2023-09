Massa oficializó el congelamiento de las prepagas por 90 días

Prepagas: cómo realizar el trámite ante la AFIP para pagar menos

La medida fue oficializada por la Unión Argentina de Salud a través de un comunicado que indica que "las empresas de Medicina Prepaga acordaron mantener sin aumentos las cuotas por noventa días para los grupos familiares con ingresos no superiores a $2 millones brutos mensuales y en la medida que declaren no poseer capacidad económica que les permita hacer frente a la cuota con el esquema de ajuste actual del índice de costos de salud"."Asimismo, las empresas de Medicina y Prepaga señalan que la cuota del mes de septiembre ya fue facturada en la última quincena de agosto, con lo cual el acuerdo tiene vigencia a partir de septiembre. Los afiliados que quieran acceder al beneficio deberán declarar sus ingresos y que no cuenta con la capacidad económica financiera a través del aplicativo que ya está disponible en el sitio web institucional de la Superintendencia de Servicios de Salud", detalla el texto.Por su parte, Sergio Massa explicó que la medida tiene el propósito de que "el esfuerzo que hacen trabajadores y Estado también venga acompañado por una atención de salud que no castiguen las cuentas del trabajador".Si bien el anuncio había sido realizado por el ministro el domingo pasado, las empresas de medicina privada comenzaron a notificar a sus afiliados incrementos en las cuotas del 6,97% en octubre, advirtiendo que no había un decreto que modifique la normativa vigente. Sin embargo, esta oficialización por parte de la Unión Argentina de Salud sostiene en pie los anuncios de ]Massa.Según informa la Superintendencia, el tiempo para declarar ingresos netos inferiores o superiores a los 6 SMVM (salario mínimo vital y móvil) es entre el 1 y el 20 de septiembre.“Los usuarios y usuarias deberán cargar su Declaración Jurada de Certificación de Ingresos que se realiza de manera online en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud, el cual se encuentra disponible del 1 al 20 de cada mes”.En septiembre el incremento será del 7% para todos por igual porque el Índice de Costos de Salud es inferior al 90% de la variación de los salarios formales (RIPTE), el indicador que se utiliza para fijar el incremento de la cuota de los que menos ganan, según la Superintendencia de Servicios de Salud.Ingresar a la página oficial de AFIP con clave fiscal 3.Adherir a Mi SSSalud, el servicio web de la Superintendencia de Servicios de Salud. Es necesario ingresar con CUIT o CUIL y clave fiscal.Reiniciar la sesión.Entrar al servicio Mi SSSalud.Se redirigirá al sitio web de la SSSALUD.Completar allí la declaración jurada de los ingresos que tuvo el mes anterior.El plazo para presentar la declaración jurada es del 1° al 20 de cada mes. Es necesario presentarla todos los meses para que se pueda aplicar el tope.Cabe destacar que el tope no se aplicará para meses anteriores al mes de presentación de la declaración jurada.