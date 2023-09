Para director del BCRA, sería “suicida” dolarizar la economía como plantea Milei

Elen diálogo con, instó a comprender el contexto de las medidas económicas dispuestas por ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.“Las medidas se tomaron después de un evento posterior a las PASO dea partir de una negociación muy tensa con el Fondo Monetario Internacional, porque hubo desembolsos que se fueron postergando y tuvimos que cubrirlos utilizando créditos puente para sortear esa situación”, analizó D'Attellis Noguera.Y continuó: “Ese aumento del tipo de cambio oficial tuvo, que en una primera instancia fue muy exagerada por parte de algunos sectores, algunos con fines especulativos y otros con mecanismos de cobertura, con mucha incertidumbre por los eventos eleccionarios”.Para el director del BCRA, el gobierno nacional “tuvo que salir a contener esa situación, primero, a través de una convocatoria a 500 empresas a las que se les pidióque hubo como primera reacción y después, y el conjunto de medidas (establecidas por Massa) que buscan recomponen los ingresos de los sectores que más lo requieren, como trabajadores del sector público y privado, monotributistas, jubilados y pensionados”. Según D'Attellis Noguera, “la intensión es sostener la demanda para sostener la actividad económica y, de alguna manera, evitar alguna caída de la economía”.“Hubo reacciones de varias provincias, algunas con clara intencionalidad política, pero atendiendo cada caso particular, hubo provincias que plantearon el pago de un bono extraordinario hace pocos días, otras demostraron las negociaciones paritarias mucho más altas que el resto para ganarle a la inflación”, expuso en relación a las repercusiones que ocasionaron, por caso, el pago de la suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas.De hecho, el director del BCRA dio cuenta del caso de “la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país con una holgura fiscal que no tiene el resto de las provincias”. Y apuntó que la gestión de Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) “tuvo como primera reacción el anuncio del no pago del bono de suma fija a los trabajadores, con lo cual,y bregó por “disputar eleccionariamente porque esta es una democracia y los argentinos pueden elegir qué modelo quiere para el país hacia adelante; pero no buscar mecanismos de desestabilización”.Punto aparte, se le consultó al director del BCRA por las políticas que impulsa el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, respecto de“Son temas extremos que no existen como discusión en ningún lugar del mundo”, sentenció D'Attellis Noguera y refirió que “todos los países tienen sus sistemas financieros, sus bancos centrales, sus mecanismos de regulación, sus políticas monetarias y por algo funcionan así”.“Además, hay que entender que el Banco Central tiene dos grandes ejes, uno es donde pone el foco el sector político que representa Milei, que es el tema monetario porque él habla de dolarizar, y otro es el tema regulatorio porque el BCRA tiene un rol muy importante al momento de respaldar y dar certidumbre al sistema financiero, los bancos y al mecanismo de crédito. Entonces, hablar de eliminar el Banco Central es una locura porque uno tendría un sistema de intermediación financiera sin ningún tipo de control, lo que llevaría a una crisis terminal”, analizó y remarcó:Respecto de la política de dolarización que propone el candidato libertario, D'Attellis Noguera explicó que, “desde el punto de vista técnico-estructural para nuestra economía,y alcanza con recordar lo que fue la convertibilidad -cuando el esquema de dolarización fue con un peso convertible a un dólar- y cómo terminó en la crisis de 2001”.Y agregó: “Se trata deporque daría un tipo de cambio muy por encima de los financieros y paralelos”. Para una de las autoridades del BCRA, “hablar de dolarización en una relación de peso-dólar tan alta implicaría un salto devaluatorio tan fuerte que llevaría a una crisis terminal.”.Finalmente, y al, refirió que, “el año próximo, Argentina tendrá condiciones dadas para implementar un plan de reordenamiento económico que apunte al crecimiento, ponga en escena al eje productivo y utilice los instrumentos financieros para llevar adelante ese proceso”.Al mencionar que, “en agosto, en el Banco Central acumuló reservas en el mercado cambiario por 1.270 millones de dólares”, D'Attellis Noguera bregó por “un nuevo acuerdo de renegociación de deuda con el Fondo, con una nueva realidad económica, que establezca un cronograma de pagos estirado en el tiempo, pero que se cumpla mientras crezca la economía argentina”.