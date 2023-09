Bancarios: no hubo acuerdo paritario pero siguen las negociaciones

La organización y los empresarios se reunieron otra vez ayer en la cartera laboral en procura de sellar un acuerdo de actualización salarial, como lo habían hecho hace dos días, pero no lo alcanzaron y convinieron otro cuarto intermedio.



Palazzo y el secretario nacional de Prensa del sindicato, Claudio Bustelo, indicaron en un comunicado que "continúan las negociaciones para alcanzar un urgente acuerdo para mantener el poder adquisitivo del salario", por lo que el Ministerio de Trabajo que encabeza Raquel Olmos determinó el paréntesis hasta este viernes.



"En este atípico contexto económico, los bancarios necesitan tener de forma inmediata un ajuste salarial que permita recomponer y adecuar los ingresos. Esta imperiosa necesidad fue señalada hoy a las autoridades de la cartera laboral, que convocaron a las partes a retomar la paritaria mañana", dijeron los dirigentes.



Los bancarios "no pueden perder contra la inflación, no deben ser la variable de ajuste de la economía y tienen que salvaguardar el poder adquisitivo", afirmaron.



Las partes negocian en el contexto de la reapertura convencional una nueva mejora salarial, como en su momento reclamó la entidad gremial, según la cláusula de revisión firmada en ocasión de rubricar el último acuerdo salarial el 24 de mayo.



Los bancarios y los directivos de las cámaras Abappra, Adeba, ABA y ABE se reunirán nuevamente hoy en Trabajo en horario aún a determinar.