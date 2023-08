Comienza el mes de septiembre con nuevos aumentos en diversos rubros

Alimentos y Bebidas

Comienza septiembre y como todos los meses se actualizan los aumentos en diversos rubros de la economía que acompañan el nivel inflacionario.Tras la devaluación post PASO muchos precios se dispararon y el Gobierno salió a negociar con diversos rubros para que se retrotraigan precios y el pass through de la devaluación no impacte tan rápido e intensamente en los precios.No obstante, las proyecciones de agosto dan el nivel de precios general por encima de los dos dígitos y la proyección a septiembre sigue la misma línea.Algunos aumentos que venían dándose mes a mes como la medicina prepaga o las naftas, no estarán en septiembre producto de decisiones del Gobierno, como en el caso de las prepagas que informó el domingo el ministro-candidato, Sergio Massa, o producto de acuerdos como el de las naftas con las petroleras que luego de un aumento de 12,5% en agosto tras la devaluación, no tocaran precios hasta después de las elecciones generales.Medicamentos, será otro de los rubros que no tendrá suba de precios, de acuerdo con lo pactado con los laboratorios.En otros rubros, continua la actualización de precios en base a inflación pasada como en el caso del transporte público o con acuerdos de precios como con alimenticias.Entre los principales aumentos que habrá en septiembre, se encuentran:El ajuste acordado entre el Gobierno y las principales empresas de consumo, supermercados y mayoristas, marca un 5% de aumento tope para más de 52.300 productos. Sería el segundo aumento del acuerdo tras el 5% inicial de agosto. Sin embargo, hay muchas empresas que se han mostrado en desacuerdo con el margen de suba actualizado, argumentando que no compensa el aumento de costos provocado por la devaluación del 22%, en la práctica el acuerdo se está cumpliendo.A partir del 1ero de septiembre entrará en vigencia un nuevo aumento de los servicios de telefonía, televisión e internet. Se trata de la sexta cuota de la suba escalonada autorizada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en mayo pasado, a través de la resolución 557/2023.La normativa estableció un aumento del 4,5% por mes, desde mayo de 2023 hasta diciembre de este año. En este oportunidad, con el ajuste que regirá desde el 1° de septiembre, el valor máximo del segundo de voz de telefonía móvil pasará de $0,84 a $0,91. Por su parte, el SMS saltará de $10,90 a $1140 y el valor de 50 MB/día pasará de los actuales $45,52 a $56,98. Las compañías podrán cobrar montos inferiores, pero nunca superiores.En septiembre habrá también aumento de las tarifas de servicios públicos, pero sólo para los usuarios que pertenecen al segmento de ingresos altos y medios. Según confirmó la Secretaría de Energía, en el noveno mes del año aumentará cerca de un 11% el valor que se le paga a las generadoras. El incremento impactará en las boletas de luz de los usuarios que ya no tienen subsidio, es decir los de ingresos altos (5,3 millones de hogares) y medios (2,8 millones). También se verán afectadas las industrias y comercios.Según estimaciones de los especialistas, el impacto en las boletas promediará el 5,6%. En paralelo, se empieza a preparar el terreno para una audiencia pública para determinar un nuevo aumento en la tarifa del gas, pero el debate sería recién en el mes de noviembre.En septiembre entrará en vigencia un nuevo aumento de los salarios del servicio doméstico. El ajuste será de 8%, con lo que los empleadores deberán pagar un mínimo de $1.057 por hora al personal de tareas generales o un mensual de $129.670.A eso se sumará el bono anunciado por el Gobierno, que será de $12.500 en septiembre y $12.500 en octubre. La Nación aportará el 50% de los bonos en los casos en los que los empleadores registren ingresos netos inferiores a $1,5 millones anuales. Quienes superen ese monto deberán pagar el bono de su bolsillo. Fuente: (NA)