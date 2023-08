Créditos para empleados, jubilados y monotributistas: claves a tener en cuenta

Economía Bahillo precisó detalles sobre las medidas para el campo y economías regionales

El Gobierno reveló parte de la letra chica de las medidas anunciadas el domingo. Por ejemplo, los monotributistas, trabajadores y jubilados que pidan un crédito a tasa subsidiada, no podrán comprar dólar ahorro, una de las cotizaciones más baratas del mercado para dolarizarse, a $ 641.Esto alcanzaría a 800.000 personas, que hoy acceden a su cupo de dólar solidario, de US$ 200. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores que reciban la suma fija de $ 30.000 por mes. La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, confirmó que quedarán inhabilitados para comprar dólar ahorro, no así para adquirir dólar bolsa o MEP, a $ 683.. En rigor, los que cobran algún tipo de subsidio, por ejemplo con líneas de préstamos oficiales, están alcanzados por alguna de las restricciones vigentes.Hay otros aspectos a tener en cuenta.. En el caso de los monotributistas de las categorías A a la F podrán acceder a un monto de hasta $ 4 millones por un plazo de 24 meses, con una tasa nominal anual del 61% y una bonificación de la tasa de interés de los bancos en 60 puntos porcentuales. El cupo total inicial será de $ 100.000 millones.Y el destino del crédito deberá ser para la compra de herramientas e insumos vinculados a las microempresas productivas. "a los fines de inversión que persigue la línea, no hay restricciones adicionales", señalaron fuentes de la secretaría de Industria.Asimismo,. De esa manera, se estima que la medida alcanzará a 2 millones de personas que prestan servicios o venden cosas muebles.: A y B, hasta $ 1,2 millones; C, D y E: hasta $ 2 millones, y F en adelante hasta $ 4 millones. Y serán ampliables en un 50% más para aquellos que tengan historial crediticio positivo con el Fondo de Garantías FOGAR. La línea vencerá en noviembre o cuando se agote el cupo.En el caso de la línea para asalariados en relación de dependencia, el requisito es que, es decir, que su ingreso no supere los $ 700.000.Este programa de crédito familiar será de hasta $ 400.000, podrá ser financiado en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa subsidiada del 50% anual.Los jubilados podrán acceder a créditos de hasta $ 400.000 en 24, 36 o 48 cuotas, con una tasa del 29% anual, muy por debajo de la inflación que hoy supera el 120% anual. Será una ampliación de los "créditos ANSES".La condición clave es que, el cual se toma en cuenta sin el bono de refuerzo. Desde septiembre, la jubilación mínima pasará a $ 124.460, por lo cual en ese caso el monto de la cuota no podría superar los $ 37.338.Por otra parte, cualquiera sea el monto y plazo, las cuotas se calculan con el sistema de amortización francés tomando la TNA del 29%, que es fija y en pesos.Esa tasa, al sumar una serie de gastos y el seguro, termina generando un costo financiero total efectivo anual (CFTEA) del 36,04% para el plazo de 24 meses; del 37,03% si es a 36 meses; y del 37,55% para 48 meses.