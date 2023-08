Medidas económicas de Massa: “Son importantes para mejorar la situación social”

Medidas para los trabajadores: suma fija y créditos

Sergio Massa, ministro de Economía, anunció este domingo, varias medidas para contrarrestar el impacto de la devaluación del tipo de cambio y la inflación. En ese sentido, Gabriel Weidman, licenciado en Economía, pasó por, programa que se emite por, y brindó su análisis sobre las propuestas económicas.“Hay muchas medidas que se van anunciando, donde algunas se van a ir implementando a partir de septiembre y otras que recién ahora se implementan”, expresó.“Hay varias diferenciaciones. Primero, hay una referencia hacia los sectores privados y registrados que son los que tienen un primer beneficio de $60 mil dividido en dos cuotas de $30 mil con el límite de los $400 mil”, comentó.“Si uno cobra menos de $400 mil, paritaria que esté vigente en septiembre, se deberían cobrar esos $30 mil mensuales en dos meses hasta los $400 mil, independientemente de si la paritaria se haya aprobado o no”, acotó.“Según lo que se anunció hoy es que, dependiendo de la categoría del monotributo, será el monto del crédito, que estará garantizado por el Estado y serán cuotas fijas en función de esas tasas de interés”, declaró.“La lógica de un bien capital es que uno tome ese crédito para incorporarlo en esa actividad por la que está inscripto en ese monotributo. Según lo que vi, eso es bajo una declaración jurada”, afirmó.“Hay una restricción importante que es tener relación de dependencia, es decir, que tu actividad exclusiva económica sea el monotributo”, agregó.“Las herramientas de control de Sergio Massa son relativas y el impacto suelen ser marginales. Muchas veces durante estos últimos años, el control de precios tiene el efecto de generar una canasta que es un poco más barata respecto a otras, es decir, productos diferenciados o parecidos que tienen precios distintos y que se conocen como mayor dispersión de precios, pero eso no implica que la inflación vaya a parar. Sin embargo, hay más control en las naftas o medicamentos, donde hay una mayor intervención del Estado y eso puede anclar un poco más los precios”, indicó.Con respecto a las medidas sobre el sector agropecuario, destacó que “hay una disponibilidad de divisas del 25% para las exportaciones, donde antes se tenían que liquidar las divisas al 100% del dólar oficial, mientras que ahora se propone que se lo liquide en un 75% del oficial y el 25% a un dólar paralelo como es el MEP o el contado con liquidación. Eso hace que el tipo de cambio implícito para el dólar soja sea más alto y también para las exportaciones. Me parece que puede tener un efecto inflacionario por una devaluación de bienes exportables que inciden en la canasta de alimentos”.A su vez, se refirió a la emisión monetaria y la inflación: “No creo que sea tan directa en este contexto actual, sobre todo, con las medidas tan limitadas como estas, donde muchas no son efectivamente emisión, sino que son desgravaciones o mejoras de salarios que pagan los privados u otras propuestas como el acceso a un dólar mejor. No me parece que sea un efecto inflacionario inmediato, ya que eso pasa más por la falta de divisas frente a los compromisos externos que tiene el país, como la sequía o el FMI”.Por último, expresó: “Hay apuestas a mejorar una perspectiva de condiciones a mediano y largo plazo, donde estas son medidas que alivian cuando uno gestiona a dos meses o tres meses, ya que no podés tomar propuestas a seis meses o un año. En la actualidad, se va a presentar un presupuesto en el Congreso con miras al año que viene”.