La reunión paritaria de los bancarios pasó a un nuevo cuarto intermedio

#RevisiónParitaria



En la audiencia celebrada hoy, las cámaras empresariales se han comprometido para la próxima reunión a formalizar una propuesta concreta.



Nueva audiencia el próximo jueves 31.



Asociación Bancaria August 29, 2023

La organización sindical que conduce Sergio Palazzo informó en un documento firmado por el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, que en el contexto de una nueva audiencia paritaria realizada hoy en la cartera laboral el gremio ratificó que "los bancarios no pueden perder contra la inflación"."El sindicato planteó la necesidad de que los bancarios no pierdan contra la inflación, en un mes bastante atípico desde el punto de vista económico. La Bancaria mantiene la premisa de siempre de que los trabajadores no deben ser la variable de ajuste de la economía y tienen que salvaguardar el poder adquisitivo salarial", afirmó.Palazzo y Bustelo informaron que las cámaras empresarias ABA, ABE, Adeba y Abappra "se comprometieron hoy en la cartera de Trabajo a formalizar en la próxima reunión paritaria del jueves 31 una propuesta concreta a las demandas", aseguraron.Ante la imposibilidad de formalizar hoy un acuerdo, el Ministerio de Trabajo que encabeza Raquel Olmos determinó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.Sindicalistas y empresarios negocian en el contexto de la reapertura convencional una nueva mejora salarial, como en su momento reclamó la entidad gremial.Palazzo había solicitado a Trabajo de manera formal la inmediata reapertura de la paritaria, según la cláusula de revisión firmada en el último acuerdo salarial.Ello había sido previsto en la cláusula segunda del acuerdo firmado el 24 de mayo, y fue solicitado luego de la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio."Es imprescindible anticipar la instancia negociar a fin de mejorar los emolumentos percibidos actualmente por los trabajadores bancarios", expresó la organización.