Pagos con QR se podrán hacer con la tarjeta de crédito de cualquier billetera

Las principales cámaras bancarias celebraron la entrada en vigencia, a partir de este viernes 1 de septiembre, de la interoperabilidad de los códigos QR para compras con tarjetas de crédito, una medida adoptada por el Banco Central (BCRA) que permitirá que cualquier comercio que exhiba un código QR pueda cobrar con crédito, sin importar billetera digital o aplicación bancaria desde la que se haga el pago.



La norma, que fue adoptada por el BCRA en mayo último, apunta a ampliar los usos del sistema de reconocimiento, para que no solo ganen terreno los pagos con dinero en cuenta, sino también lo hagan los que se hacen con tarjetas de crédito.



"El próximo 1 de septiembre no será un viernes más para el sistema de medios de pago argentino. Será el comienzo de una esperada etapa que permitirá a los clientes realizar pagos con tarjeta de crédito desde cualquier billetera digital interoperable, independientemente de la marca del Código QR que exhiba un comercio", señalaron en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abapra) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE).



Hasta el momento, solamente los pagos con transferencias eran interoperables por medio de QR lo que, señalaron los bancos, "obligaba a tener que cambiar de billetera digital en los casos en los que se prefería cancelar en cuotas con tarjetas de crédito, situación que llevaba a la confusión entre las partes y demoras indeseables para familias y comercios".



Según datos del BCRA a junio, ya se registraron 10,7 millones operaciones iniciadas con QR interoperable, al 34% del total de operaciones de pagos con transferencia implica un crecimiento de 212% interanual.



"La interoperabilidad full de los QR interoperables es un avance hacia la competencia y democratización de los medios de pagos en Argentina", concluyeron las entidades.



Así quedará zanjado un reclamo por la interoperabilidad plena de los códigos QR, que había tomado estado público meses atrás.



A principios de abril, Adeba emitió un comunicado en el que le reclamaba al BCRA que actualizara la normativa y apuntó contra Mercado Pago que "aprovechando una carencia de la regulación, impone las condiciones sobre los tenedores de tarjetas de crédito y débito".



"Para operar con el código QR de un comercio, primero deben hacerse clientes de su billetera", denunciaron los bancos, que repudiaron que proveedores usaran "su posición dominante" y que "cierran” sus sistemas para los consumidores que no sean sus clientes.



En respuesta, la principal fintech del país dijo, por entonces, que los bancos no querían competir adecuadamente ni invertir lo necesario como para alcanzar la adhesión de más usuarios en el mercado de pagos con códigos QR.



"Contrario a lo que los bancos de Adeba sostienen, el QR de Mercado Pago, lejos de ser un monopolio o un actor dominante, es un medio de cobro que compite en un mercado mayormente controlado por los bancos y jugadores tradicionales", afirmó la empresa, que dijo haber invertido US$ 30 millones desde 2018 y que, desde 2021, cumple con la normativa del Banco Central que hizo obligatorio que los QRs aceptaran pagos con transferencia de cualquier billetera virtual o aplicación bancaria.



"Los bancos no hicieron una inversión ni remotamente parecida, y tampoco desplegaron QR en comercios", afirmó la empresa que, aseguró, tiene más de 500.000 comercios adheridos a su código QR, de los cuales el 85% tienen ventas de menos de $100.000 por mes, un segmento que "fue desatendido e ignorado por los bancos durante décadas".