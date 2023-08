Suma fija para el sector doméstico: punto por punto, detalles a tener en cuenta

Política Olmos dio detalles de la suma fija para empleados y trabajadoras domésticas

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, precisó que la suma fija para el sector de trabajos domésticos será de $25.000 a pagar en dos veces y en forma proporcional a las horas trabajadas.La suma fija se cobra en septiembre y octubre porque complementa los salarios de agosto y septiembre.Se cobra en forma proporcional en cada trabajo. Por ejemplo: Si se trabajan 4 horas en una casa y otras 4 horas en otra casa, en cada lugar tienen que pagar $6.250 en septiembre y $6.250 en octubre para completar los $12.500 por total en casa mes. .Quedan eximidos de pagar contribuciones patronales si realizaron la presentación y pagaron el impuesto a los Bienes Personales del ejercicios 2022.No suma para calcular el aguinaldo .No suma para calcular horas extras.No suma para el cálculo de vacaciones si las tomé en agosto o las tomo en septiembre.No suma para premios o compensaciones.No queda incluida en el sueldo salvo que lo incorpore la paritaria.Que el gremio la pida, que se acuerde la revisión y que luego sea homologada por el Ministerio de Trabajo.Ya no se cobra la suma fija y sólo quedarán los aumentos pactados por paritarias o acordados con los empleadores.La suma fija puede descontarse de ese monto. El Ministerio no dio precisiones al respecto y se definirá con la letra chica del Decreto.El empleador deberá hacer el pago complementario con el recibo correspondiente.Queda a criterio del empleador. La norma sólo alcanza a trabajadores formales.Se debe hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y puede ser en forma anónima.